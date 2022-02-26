https://arabic.sputniknews.com/20220226/لوغانسك-القوات-الأوكرانية-تنسحب-من-مدينة-في-دونباس-دون-أي-مقاومة-1059178289.html
لوغانسك: القوات الأوكرانية تنسحب من مدينة في دونباس دون أي مقاومة
لوغانسك: القوات الأوكرانية تنسحب من مدينة في دونباس دون أي مقاومة
أعلنت القوات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني انسحب من بلدة ستانيتسا دون قتال. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T08:43+0000
2022-02-26T08:43+0000
2022-02-26T08:43+0000
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وذكرت وسائل إعلام في جمهورية لوغانسك أن القوات التابعة للجمهورية دخلوا المدينة دون أي مقاومة أو اشتباك، حيث عمدت القوات المسلحة الأوكرانية على الانسحاب من المنطقة.وبحسب المصادر العسكرية، دخلت القوات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك المدينة التي كانت تحت السيطرة الأوكرانية لمدة 8 سنوات واليوم انسحبت منها دون أي مقاومة تذكر جراء الضربات التي تلقتها القوات الأوكرانية على المحاور المختلفة في دونباس.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوغانسك: القوات الأوكرانية تنسحب من مدينة في دونباس دون أي مقاومة
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أعلنت القوات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني انسحب من بلدة ستانيتسا دون قتال.
وذكرت وسائل إعلام في جمهورية لوغانسك أن القوات التابعة للجمهورية دخلوا المدينة دون أي مقاومة أو اشتباك، حيث عمدت القوات المسلحة الأوكرانية على الانسحاب من المنطقة.
وبحسب المصادر العسكرية، دخلت القوات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك المدينة التي كانت تحت السيطرة الأوكرانية لمدة 8 سنوات واليوم انسحبت منها دون أي مقاومة تذكر جراء الضربات التي تلقتها القوات الأوكرانية على المحاور المختلفة في دونباس.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.