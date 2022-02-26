https://arabic.sputniknews.com/20220226/مجموعات-قومية-مسلحة-تقوم-بتصفية-جندي-أوكراني-رفض-القتال-ضد-الجيش-الروسي-1059191266.html
مجموعات قومية مسلحة تقوم بتصفية جندي أوكراني رفض القتال ضد الجيش الروسي
مجموعات قومية مسلحة تقوم بتصفية جندي أوكراني رفض القتال ضد الجيش الروسي
كشف الجهاز الأمني الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، عن قيام المجموعات المسلحة الإرهابية القومية في أوكرانيا بقتل عنصر في الجيش الأوكراني بعد محاولته اللجوء إلى... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T13:09+0000
2022-02-26T13:09+0000
2022-02-26T13:15+0000
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وأصدر جهاز المخابرات الفيدرالي بيانا جاء فيه: "عمد ممثلو التشكيلات القومية المسلحة الإرهابية في أوكرانيا إلى قتل جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بسبب محاولته اللجوء إلى روسيا".وأضاف البيان أن دوافع العسكري الأوكراني كانت الهرب من المشاركة في الأعمال الحربية ضد الجيش الروسي".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مجموعات قومية مسلحة تقوم بتصفية جندي أوكراني رفض القتال ضد الجيش الروسي
13:09 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 13:15 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
كشف الجهاز الأمني الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، عن قيام المجموعات المسلحة الإرهابية القومية في أوكرانيا بقتل عنصر في الجيش الأوكراني بعد محاولته اللجوء إلى روسيا.
وأصدر جهاز المخابرات الفيدرالي بيانا جاء فيه: "عمد ممثلو التشكيلات القومية المسلحة الإرهابية في أوكرانيا إلى قتل جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بسبب محاولته اللجوء إلى روسيا".
وأضاف البيان أن دوافع العسكري الأوكراني كانت الهرب من المشاركة في الأعمال الحربية ضد الجيش الروسي".
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.