https://arabic.sputniknews.com/20220226/محادثات-روسية-سودانية-في-موسكو-لتعزيز-العلاقات-الثنائية-1059190706.html

محادثات روسية سودانية في موسكو لتعزيز العلاقات الثنائية

محادثات روسية سودانية في موسكو لتعزيز العلاقات الثنائية

بحث نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، مع نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل ترقيتها وتعزيزها بما يحقق... 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T13:01+0000

2022-02-26T13:01+0000

2022-02-26T13:01+0000

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الخرطوم - سبوتنيك. وقال بيان مجلس السيادة الانتقالي، اليوم السبت، إن حمديتي التقى في العاصمة الروسية موسكو نائب وزير الدفاع الروسي، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها إلى مستويات أرفع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. ولفت البيان إلى أن الجانبين أكدا على ضرورة تكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية، إلى جانب تفعيل أعمال اللجان الوزارية والترتيب لانعقادها في أقرب وقت ممكن. كما أشاد دقلو بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتنسيق بينهما على جميع المستويات، مشيراً إلى أن الاستقبال الحافل للوفد، وما جرى من لقاءات، يؤكد اهتمام روسيا بالسودان.وشدد دقلو على الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها السودان والتي يمكن أن تمثل فرصة كبيرة للاستثمارات الروسية بما يحقق الفائدة المشتركة، على حد قول البيان. ومن جانبه أبدى نائب وزير الدفاع الروسي سعادته بزيارة دقلو والوفد المرافق، مشيراً إلى أن بلاده تعتز بالصداقة التاريخية المتميزة التي تربطها بالسودان، كما أعلن التزامهم بتعزيز آفاق التعاون وزيادة التنسيق المشترك في جميع المحافل وأن بلاده تتعامل مع السودان وفق مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.وأشار البيان إلى أن عددا من المسؤولين حضروا الاجتماع، من بينهم القائم بأعمال السفارة السودانية في موسكو، أونور أحمد، والملحق العسكري السوداني المكلف، أبو بكر عبد القادر.وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، اتفقا يوم 24شباط/فبراير الماضي، على الإسراع بتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة بين الطرفين في موسكو.وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن مباحثات دقلو والوفد السوداني المرافق له مع لافروف استعرضت "سبل تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين السودان وروسيا في مختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك. وركزت على ضرورة توسيع قاعدة التعاون في المجالات السياسية، والدبلوماسية، والاقتصادية، والتجارية بين الخرطوم وموسكو".

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