https://arabic.sputniknews.com/20220226/محكمة-استئناف-تونس-تحدد-الـ-10-من-مارس-للنظر-في-قضية-النفايات-الإيطالية-1059183934.html
محكمة استئناف تونس تحدد الـ 10 من مارس للنظر في قضية النفايات الإيطالية
محكمة استئناف تونس تحدد الـ 10 من مارس للنظر في قضية النفايات الإيطالية
حددت محكمة استئناف تونس الـ10 من مارس/ آذار المقبل، للنظر في قضية النفايات الإيطالية. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T10:46+0000
2022-02-26T10:46+0000
2022-02-26T10:46+0000
أخبار تونس اليوم
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742357_0:230:2880:1850_1920x0_80_0_0_414e882ca2a8cbca5dec458c063e6bf0.jpg
وحسب موقع إذاعة موزاييك، فإن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس حددت جلسة بتاريخ يوم 10 مارس القادم للنظر في ملف قضية النفايات الايطالية التي تم توريدها إلى تونس.ووفقا للإذاعة التونسية، فإن بعض الموقوفين طالبوا بالإفراج الوجوبي، معللين بأنهم تجاوزا مدة الحبس الاحتياطي، والتي ينص القانون على أنها 14 شهرا.يشار إلى أن قضية النفايات الإيطالية، أثارت جدلا واسعا في تونس، وشغلت الرأي العام طيلة العام الماضي، ولا تزال، بعد أن ظهر تورط عدد من الموظفين التونسيين فيها.ومؤخرا توصلت تونس وإيطاليا إلى اتفاق حول مختلف تفاصيل ومصاريف إرجاع النفايات الإيطالية، التي تقبع في سوسة منذ سنة 2020، إلى مصدرها، بعد تجاوز مختلف النقاط الخلافية.
https://arabic.sputniknews.com/20201222/تونس-قضية-النفايات-الإيطالية-تطيح-بوزير-البيئة-ومسؤولين-كبار-في-الدولة-1047592325.html
أخبار تونس اليوم
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742357_181:0:2741:1920_1920x0_80_0_0_a72c7b6e9b77b63af340a864c0a5b498.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, إيطاليا
محكمة استئناف تونس تحدد الـ 10 من مارس للنظر في قضية النفايات الإيطالية
تابعنا عبر
حددت محكمة استئناف تونس الـ10 من مارس/ آذار المقبل، للنظر في قضية النفايات الإيطالية.
وحسب موقع إذاعة موزاييك
، فإن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس حددت جلسة بتاريخ يوم 10 مارس القادم للنظر في ملف قضية النفايات الايطالية التي تم توريدها إلى تونس.
22 ديسمبر 2020, 21:44 GMT
ووفقا للإذاعة التونسية، فإن بعض الموقوفين طالبوا بالإفراج الوجوبي، معللين بأنهم تجاوزا مدة
الحبس الاحتياطي، والتي ينص القانون على أنها 14 شهرا.
وقد ورد ملف قضية الفنايات الإيطالية إلى محكمة الاستئناف في تونس، بعد أن كان في نظيرتها بمدينة سوسة، عقب موافقة محكمة التعقيب على طلب بهذا الخصوص.
يشار إلى أن قضية النفايات الإيطالية، أثارت جدلا واسعا في تونس، وشغلت الرأي العام طيلة العام الماضي، ولا تزال، بعد أن ظهر تورط عدد من الموظفين التونسيين
فيها.
وقد تمّ إصدار بطاقات إيداع في حق وزير سابق للشؤون المحليّة والبيئة ومديرين من الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات ومن الوكالة الوطنية للحماية المحيط وموظف من الإدارة الجهويّة للبيئة في سوسة، فيما ما زال مالك الشركة التونسيّة المورّدة للنفايات، الذّي كان يعتزم ردم أو إتلاف النفايات الموردة، هاربا من العدالة.
ومؤخرا توصلت
تونس وإيطاليا إلى اتفاق حول مختلف تفاصيل ومصاريف إرجاع النفايات الإيطالية، التي تقبع في سوسة منذ سنة 2020، إلى مصدرها، بعد تجاوز مختلف النقاط الخلافية.