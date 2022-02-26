https://arabic.sputniknews.com/20220226/محلل-الحرب-في-أوكرانيا-ضرورية-وأمريكا-ضحت-بـزيلينسكي-لوقف-العلاقات-الاقتصادية-بين-روسيا-وأوروبا--1059185374.html

محلل: الحرب في أوكرانيا ضرورية وأمريكا ضحت بـزيلينسكي لوقف العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأوروبا

محلل: الحرب في أوكرانيا ضرورية وأمريكا ضحت بـزيلينسكي لوقف العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأوروبا

قال المحلل السياسي السوري، أسامة دنورة، إن الحرب المندلعة في أوكرانيا أظهرت أنها كانت أكثر من ضرورية نظرا لاعتبارات الأمن الاستراتيجي الروسي، ففي خضم التنافس... 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T11:17+0000

2022-02-26T11:17+0000

2022-02-26T11:17+0000

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الاعتبارات الجغرافية تؤكد أنه يمكن نصب صواريخ نووية أو عادية في منطقة الشمال الشرقي من أوكرانيا، التي لا تفصلها عن موسكو وسانت بطرسبورغ سوى بضع مئات من الكيلومترات، التي يمكن للصواريخ فيها التحليق لدقائق معدودة لتستهدف هذه المناطق، وهذا خرق هائل في ميزان التوازن الاستراتيجي بين روسيا وحلف الناتو. ويرى دنورة أن هذا في إطار الاستراتيجية العسكرية يجعل ما يطلق عليه بـ "زمن الرد الشامل"، وهي المدة الزمنية ما بين الإنذار بالتهديد وما بين اتخاذ القرار بالرد عليه، فترة قصيرة لحد كبير، وهو ما يربك أي اعتبارات للمواجهة فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية، ودخول وحدات برية متمركزة في شمال أوكرانيا يجعل موسكو تحت التهديد المباشر إذا ما انتشر هناك قوات لحلف الناتو. وتابع:ويعتقد دنورة أن العلاقة تلاحمية ومتشابكة ما بين الدولتين تاريخيًا، بالتالي يجعل من الصعوبة الكبرى على روسيا أن تقبل وجود خرق للقوى المعادية إن كان في أوكرانيا أو بيلاروسيا، لأن هذا الأمر جيوبوليتيكيا وبالمعنى التاريخي، والسكاني والحضاري خطر داهم على الأمن الاستراتيجي الروسي وعلى الشخصية التاريخية الروسية. وبحسب المحلل السوري: وأرجع دنورة الأهداف الأمريكية الخفية، إلى اعتبارات عدة من بينها أن اعتماد أوروبا الغربية على الغاز الروسي يعني تنويع خيارات أوروبا في العلاقات الاقتصادية، وكذلك تنويع خياراتها السياسية، ما يشار إليه بصعود "الرايخ الرابع" والذي كان مقترنًا إلى حد ما بإمكانية وجود استقلالية اقتصادية لألمانيا تتبعها استقلالية سياسية، وبالتالي ظهور استقلال القرار السياسي لأوروبا الغربية عن الولايات المتحدة الأمريكية. ووصف دنورة الرد الأمريكي على ما يحدث في أوكرانيا بأنه "ترسيخ الاحتلال الأمريكي لألمانيا"، عن طريق إرسال قوات عسكرية جديدة للقواعد العسكرية المتمركزة في ألمانيا، وبالتالي انتقاص جديد من حرية واستقلالية القرار الألماني، فعندما يكون هناك تبعية واعتماد عسكري يتبعه بالضرورة اعتماد سياسي وعدم القدرة في اتخاذ أي قرار مستقل. وفي هذا الصدد، يرى المحلل السوري أن أوكرانيا كانت بمثابة الطعم الذي ضحت به أمريكا لعرقلة وتسميم العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأوروبا الغربية، وهي حاليًا تستنفر من أجل تحقيق هذا الهدف عمليًا لدول أوروبا الجديدة التي كانت في حلف وارسو، وتستنفر كذلك بعض الدول التي كانت في الاتحاد السوفيتي مثل دول البلطيق. وعن مسار الحرب، أكد أنها تتجه لشرق نهر الدنبا حتى يكون تحت التواجد العسكري الروسي في المنطقة، وربما سوف يقترب الروس من كييف، حيث بات هذا الوصول واضحًا عن طريق تشيرنوبل من الشمال، وقطع تواصل الأوكرانيين مع البحر الأسود عن طريق السيطرة على السواحل الجنوبية وصولا إلى الحدود الأوكرانية مع رومانيا. وأشار إلى أن روسيا سوف تفرض شروط الحل، وهم غير معنيين بإزالة الرئيس الأوكراني الذي سيدفع نتيجة خياراته الخاطئة، لكنهم أيضا معنيون بإبرام معاهدة نهائية تمنع أوكرانيا من الانضمام لأي تحالف معادي لروسيا، وعدم نشر أي قوات بنطاق معين ضمن النطاق الجغرافي القريب من الحدود الروسي، أو ربما ترتيبات تشمل كل أوكرانيا. وبين أن روسيا بهذه العملية سوف تمتلك الأدوات والموقف القوي الذي يمكن أن تسيره سياسيًا بشكل ضغوط على الموقف الغربي من ناحية في سبيل معاهدة يمكن إبرامها مع الحاكم القادم في كييف، الذي سيأتي بعد الإطاحة بالرئيس الحالي بعد ما وصله إليه من فشل بسبب اختياراته في مواجهة روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220226/حكومة-التشيك-توافق-على-إرسال-أسلحة-وذخيرة-بقيمة-أكثر-من-8-مليون-دولار-إلى-أوكرانيا-1059181478.html

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