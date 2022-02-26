https://arabic.sputniknews.com/20220226/مسؤول-بالخارجية-الإماراتية-يقول-إن-بلاده-دعت-إلى-خفض-فوري-للتصعيد--في-أوكرانيا-1059184277.html
مسؤولة بالخارجية الإماراتية تقول إن بلادها دعت إلى خفض فوري للتصعيد في أوكرانيا
مسؤولة بالخارجية الإماراتية تقول إن بلادها دعت إلى خفض فوري للتصعيد في أوكرانيا
قالت معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن بلادها دعت إلى خفض التصعيد بشكل فوري وإنهاء الأعمال... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T10:47+0000
2022-02-26T10:47+0000
2022-02-26T11:02+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن نسيبة قولها إن "دولة الإمارات أكدت خلال اجتماع عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، على أن التطورات الخطيرة في أوكرانيا تقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، داعيةً إلى خفض التصعيد بشكل فوري وإنهاء الأعمال العدائية".وأعربت الخارجية الإماراتية، في بيانها اليوم، عن "قلقها تجاه التداعيات المترتبة على المدنيين المتواجدين في أوكرانيا، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي بأسره".وشددت الخارجية الإماراتية على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، داعية كافة الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.يتبع...
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مسؤولة بالخارجية الإماراتية تقول إن بلادها دعت إلى خفض فوري للتصعيد في أوكرانيا
10:47 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 11:02 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
قالت معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن بلادها دعت إلى خفض التصعيد بشكل فوري وإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن نسيبة قولها إن "دولة الإمارات أكدت خلال اجتماع عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، على أن التطورات الخطيرة في أوكرانيا تقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، داعيةً إلى خفض التصعيد بشكل فوري وإنهاء الأعمال العدائية".
وأعربت الخارجية الإماراتية، في بيانها اليوم، عن "قلقها تجاه التداعيات المترتبة على المدنيين المتواجدين في أوكرانيا، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي بأسره".
وشددت الخارجية الإماراتية على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، داعية كافة الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.