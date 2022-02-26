عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/مسؤول-بالخارجية-الإماراتية-يقول-إن-بلاده-دعت-إلى-خفض-فوري-للتصعيد--في-أوكرانيا-1059184277.html
مسؤولة بالخارجية الإماراتية تقول إن بلادها دعت إلى خفض فوري للتصعيد في أوكرانيا
مسؤولة بالخارجية الإماراتية تقول إن بلادها دعت إلى خفض فوري للتصعيد في أوكرانيا
قالت معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن بلادها دعت إلى خفض التصعيد بشكل فوري وإنهاء الأعمال... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T10:47+0000
2022-02-26T11:02+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057585639_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3f4ffae4d2ef51fa194ed5b517aa53d.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن نسيبة قولها إن "دولة الإمارات أكدت خلال اجتماع عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، على أن التطورات الخطيرة في أوكرانيا تقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، داعيةً إلى خفض التصعيد بشكل فوري وإنهاء الأعمال العدائية".وأعربت الخارجية الإماراتية، في بيانها اليوم، عن "قلقها تجاه التداعيات المترتبة على المدنيين المتواجدين في أوكرانيا، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي بأسره".وشددت الخارجية الإماراتية على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، داعية كافة الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.يتبع...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057585639_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_8b8507dabbd5c0a7d23b1066c031e105.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

مسؤولة بالخارجية الإماراتية تقول إن بلادها دعت إلى خفض فوري للتصعيد في أوكرانيا

10:47 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 11:02 GMT 26.02.2022)
© REUTERS / ANDREW KELLYجلسة نقاش مجلس الأمن الدولي حول أزمة أوكرانيا وروسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير 2022
جلسة نقاش مجلس الأمن الدولي حول أزمة أوكرانيا وروسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / ANDREW KELLY
تابعنا عبرGoogle news
قالت معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن بلادها دعت إلى خفض التصعيد بشكل فوري وإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن نسيبة قولها إن "دولة الإمارات أكدت خلال اجتماع عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، على أن التطورات الخطيرة في أوكرانيا تقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، داعيةً إلى خفض التصعيد بشكل فوري وإنهاء الأعمال العدائية".
وأعربت الخارجية الإماراتية، في بيانها اليوم، عن "قلقها تجاه التداعيات المترتبة على المدنيين المتواجدين في أوكرانيا، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي بأسره".
وشددت الخارجية الإماراتية على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، داعية كافة الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
يتبع...
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس10:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала