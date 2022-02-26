https://arabic.sputniknews.com/20220226/مسؤول-مصري-ينفي-حدوث-خلاف-بين-السياح-الروس-والأوكرانيين--1059209298.html
مسؤول مصري ينفي حدوث خلاف بين السياح الروس والأوكرانيين
مسؤول مصري ينفي حدوث خلاف بين السياح الروس والأوكرانيين
نفى مسؤول مصري، اليوم السبت، وقوع أي خلاف بين السائحين الروس والأوكرانيين بمحافظة البحر الأحمر. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T21:23+0000
2022-02-26T21:23+0000
2022-02-26T21:23+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات تلفزيونية: لم يحدث أي خلافات بين الطرفين على الأراضي المصرية، بحسب موقع "مصراوي".وأشار المسؤول المصري إلى أن الأجهزة الأمنية في البلاد واعية لهذا الأمر وتتابعه بدقة.وذكر حنفي أن محافظة البحر الأحمر بها حاليا 6226 سائحا من أوكرانيا موزعين على المنشآت والفنادق.وأشار إلى أن توافد السائحين الروس متواصل، موضحا أن مطار الغردقة استقبل اليوم 18 طائرة روسية.يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.شدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ وأشار إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/شركة-الطيران-الألمانية-لوفتهانزا-توقف-الرحلات-الجوية-إلى-روسيا-لمدة-أسبوع-1059209081.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, مصر
مسؤول مصري ينفي حدوث خلاف بين السياح الروس والأوكرانيين
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نفى مسؤول مصري، اليوم السبت، وقوع أي خلاف بين السائحين الروس والأوكرانيين بمحافظة البحر الأحمر.
وقال عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات تلفزيونية: لم يحدث أي خلافات بين الطرفين على الأراضي المصرية، بحسب موقع "مصراوي"
.
وأشار المسؤول المصري إلى أن الأجهزة الأمنية في البلاد واعية لهذا الأمر وتتابعه بدقة.
وذكر حنفي أن محافظة البحر الأحمر بها حاليا 6226 سائحا من أوكرانيا موزعين على المنشآت والفنادق.
وأشار إلى أن توافد السائحين الروس متواصل، موضحا أن مطار الغردقة استقبل اليوم 18 طائرة روسية.
وكانت غرفة المنشآت الفندقية المصرية أرسلت بيانا لمديري عموم الفنادق في البلاد بحسن استقبال السياح الأوكرانيين والروس وتوخي الحذر في التعامل بينهما خلال الفترة الحالية.
يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس
؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.
شدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ وأشار إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.