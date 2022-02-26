https://arabic.sputniknews.com/20220226/مستشار-الكاظمي-العراق-سيشهد-نمطا-جديدا-من-الانضباط-المالي-للنفقات-1059186218.html
مستشار الكاظمي: العراق سيشهد نمطا جديدا من الانضباط المالي للنفقات
مستشار الكاظمي: العراق سيشهد نمطا جديدا من الانضباط المالي للنفقات
قال محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، إن العراق سيشهد نمطا آخر من الانضباط المالي في النفقات من أجل التنمية. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T11:31+0000
2022-02-26T11:31+0000
2022-02-26T11:31+0000
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101909/51/1019095143_0:121:2221:1370_1920x0_80_0_0_5b71bf0dedd2701bbc69ec26b7435cf8.jpg
وأشار صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إلى أن "الموازنة العامة غير تقشفية في جانبها الاستثماري المرتبط بتعجيل النمو والازدهار الاقتصادي وتقليل البطالة". وأوضح أنه سيتم توجيه التمويل بشكل مثالي إلى هذا الجانب، إضافة إلى تمويل القطاع الخاص المنتج وتحريك اقتصاد السوق باتجاهات استثمارية مشغلة للعمل ومعظمة للقيمة المضافة. وأضاف صالح أن "الموازنة ستبقى أكثر انضباطا في الإنفاق التشغيلي وسيتم العمل على تحقيق مبادئ قانون الإدارة المالية في مسألة الصندوق السيادي المفضي إلى توليد ادخارات وطنية داعملة للموازنة مستقبلا".
https://arabic.sputniknews.com/20211221/الورقة-البيضاءهل-حققت-الإصلاحات-الاقتصادية-المنشودة-في-العراق؟-1054427168.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101909/51/1019095143_116:0:2103:1490_1920x0_80_0_0_40bdf5aeac057d056aa924d37a1d9af9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
مستشار الكاظمي: العراق سيشهد نمطا جديدا من الانضباط المالي للنفقات
تابعنا عبر
قال محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، إن العراق سيشهد نمطا آخر من الانضباط المالي في النفقات من أجل التنمية.
وأشار صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إلى أن "الموازنة العامة غير تقشفية في جانبها الاستثماري المرتبط بتعجيل النمو والازدهار الاقتصادي وتقليل البطالة".
21 ديسمبر 2021, 20:22 GMT
وأوضح أنه سيتم توجيه التمويل بشكل مثالي إلى هذا الجانب، إضافة إلى تمويل القطاع الخاص المنتج وتحريك اقتصاد السوق باتجاهات استثمارية مشغلة للعمل ومعظمة للقيمة المضافة.
وأضاف صالح أن "الموازنة ستبقى أكثر انضباطا في الإنفاق التشغيلي وسيتم العمل على تحقيق مبادئ قانون الإدارة المالية في مسألة الصندوق السيادي المفضي إلى توليد ادخارات وطنية داعملة للموازنة مستقبلا".