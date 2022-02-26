https://arabic.sputniknews.com/20220226/مصادر-تنفي-فرض-تركيا-قيودا-على-مرور-السفن-الحربية-الروسية-عبر-مضائقها-1059194872.html
مصادر تنفي فرض تركيا قيودا على مرور السفن الحربية الروسية عبر مضائقها
مصادر تنفي فرض تركيا قيودا على مرور السفن الحربية الروسية عبر مضائقها
نفت مصادر تركية الأخبار المتداولة حول قيام أنقرة بفرض قيود على مرور السفن الروسية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T14:25+0000
2022-02-26T14:25+0000
2022-02-26T15:06+0000
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ونقلت صحيفة "جمهورييت" التركية عن مصادر خاصة نفيها أي أنباء تتحدث عن فرض قيود على مرور السفن الحربية الروسية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، كما نفى مسؤول تركي كبير هذه الأنباء في تصريحات لوكالة "رويترز".وبدروها، أشارت السفارة الروسية في تركيا إلى أنها لم تتلق إخطارا بشأن إغلاق المضائق لمرور السفن الحربية الروسية.ونقلت مصادر عن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنيسكي، ادعاءات، على خلفية اتصال جرى بينه وبين الرئيس التركي اليوم، بأن أنقرة فرضت قيودا على مرور السفن الحربية الروسية عبر مضائقها، الأمر الذي لم تذكره وسائل الإعلام التركية أو الرئاسة التركية.أردوغان لزيلينسكي: نبذل جهودا للتوصل إلى هدنة تحد خسائر أوكرانياوأبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن أنقرة تبذل جهودا في سبيل التوصل إلى هدنة تحد من خسائر كييف.وبحسب الرئاسة التركية، بحث أردوغان وزيلينسكي، اليوم السبت، في اتصال هاتفي، "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وآخر المستجدات في هذا السياق"، وفق وكالة "الأناضول" التركية.أبلغ الرئيس التركي نظيره الأوكراني أن "تركيا تبذل جهودا من أجل التوصل إلى هدنة في أقرب وقت للحد من إلحاق المزيد من الخسائر بأوكرانيا".لافروف لأوغلو: موسكو مستعدة للتعاون من أجل تسوية مستدامة للأزمة الأوركانيةوبدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، أن موسكو مستعدة للتعاون مع أي جهود بناءة من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية.وأضافت الخارجية الروسية أن لافروف أطلع نظيره التركي على تفاصيل العملية العسكرية الروسية لحماية إقليم دونباس بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/بيسكوف-أوكرانيا-رفضت-المفاوضات-1059190133.html
https://arabic.sputniknews.com/20220226/مواطنو-مدينة-خاركوف-يرحبون-بالمدرعات-الروسية-فيديو--1059187728.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
مصادر تنفي فرض تركيا قيودا على مرور السفن الحربية الروسية عبر مضائقها
14:25 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 15:06 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
نفت مصادر تركية الأخبار المتداولة حول قيام أنقرة بفرض قيود على مرور السفن الروسية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.
ونقلت صحيفة "جمهورييت" التركية عن مصادر خاصة نفيها أي أنباء تتحدث عن فرض قيود على مرور السفن الحربية الروسية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، كما نفى مسؤول تركي كبير هذه الأنباء في تصريحات لوكالة "رويترز".
وبدروها، أشارت السفارة الروسية في تركيا إلى أنها لم تتلق إخطارا بشأن إغلاق المضائق لمرور السفن الحربية الروسية.
وأبلغت مصادر في البعثة الدبلوماسية الروسية في أنقرة أن "السفارة لم تتلق أي إخطارات رسمية من الجانب التركي بخصوص إغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية".
ونقلت مصادر عن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنيسكي، ادعاءات، على خلفية اتصال جرى بينه وبين الرئيس التركي اليوم، بأن أنقرة فرضت قيودا على مرور السفن الحربية الروسية عبر مضائقها، الأمر الذي لم تذكره وسائل الإعلام التركية أو الرئاسة التركية.
أردوغان لزيلينسكي: نبذل جهودا للتوصل إلى هدنة تحد خسائر أوكرانيا
وأبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن أنقرة تبذل جهودا في سبيل التوصل إلى هدنة تحد من خسائر كييف.
وبحسب الرئاسة التركية، بحث أردوغان وزيلينسكي، اليوم السبت، في اتصال هاتفي، "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وآخر المستجدات في هذا السياق"، وفق وكالة "الأناضول"
التركية.
أبلغ الرئيس التركي نظيره الأوكراني أن "تركيا تبذل جهودا من أجل التوصل إلى هدنة في أقرب وقت للحد من إلحاق المزيد من الخسائر بأوكرانيا".
لافروف لأوغلو: موسكو مستعدة للتعاون من أجل تسوية مستدامة للأزمة الأوركانية
وبدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، أن موسكو مستعدة للتعاون مع أي جهود بناءة من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية.
"بمبادرة من الجانب التركي، أُجريت مكالمة هاتفية بين سيرغي لافروف ووزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو"، مشيرة إلى أن لافروف أكد خلال الاتصال "على استعداد الجانب الروسي للتعاون الوثيق مع جميع الجهود البناءة من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية لصالح السلام والاستقرار".
وأضافت الخارجية الروسية أن لافروف أطلع نظيره التركي على تفاصيل العملية العسكرية الروسية لحماية إقليم دونباس بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
ونوه البيان أيضا بأن لافروف أكد على "الأهداف والغايات الرئيسية للتدابير الشاملة المتخذة الهادفة إلى نزع السلاح من أوكرانيا وضمان أمن السكان المدنيين في هذا البلد، وحماية المصالح المشروعة لروسيا".
بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات
، وذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.