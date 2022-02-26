https://arabic.sputniknews.com/20220226/مصادر-تنفي-فرض-تركيا-قيودا-على-مرور-السفن-الحربية-الروسية-عبر-مضائقها-1059194872.html

مصادر تنفي فرض تركيا قيودا على مرور السفن الحربية الروسية عبر مضائقها

مصادر تنفي فرض تركيا قيودا على مرور السفن الحربية الروسية عبر مضائقها

نفت مصادر تركية الأخبار المتداولة حول قيام أنقرة بفرض قيود على مرور السفن الروسية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T14:25+0000

2022-02-26T14:25+0000

2022-02-26T15:06+0000

تغطية أحداث دونباس

أخبار أوكرانيا

روسيا

أخبار تركيا اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101899/36/1018993638_0:137:3069:1863_1920x0_80_0_0_dc4fa616d49187f12bf68dc4095e6ec1.jpg

ونقلت صحيفة "جمهورييت" التركية عن مصادر خاصة نفيها أي أنباء تتحدث عن فرض قيود على مرور السفن الحربية الروسية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، كما نفى مسؤول تركي كبير هذه الأنباء في تصريحات لوكالة "رويترز".وبدروها، أشارت السفارة الروسية في تركيا إلى أنها لم تتلق إخطارا بشأن إغلاق المضائق لمرور السفن الحربية الروسية.ونقلت مصادر عن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنيسكي، ادعاءات، على خلفية اتصال جرى بينه وبين الرئيس التركي اليوم، بأن أنقرة فرضت قيودا على مرور السفن الحربية الروسية عبر مضائقها، الأمر الذي لم تذكره وسائل الإعلام التركية أو الرئاسة التركية.أردوغان لزيلينسكي: نبذل جهودا للتوصل إلى هدنة تحد خسائر أوكرانياوأبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن أنقرة تبذل جهودا في سبيل التوصل إلى هدنة تحد من خسائر كييف.وبحسب الرئاسة التركية، بحث أردوغان وزيلينسكي، اليوم السبت، في اتصال هاتفي، "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وآخر المستجدات في هذا السياق"، وفق وكالة "الأناضول" التركية.أبلغ الرئيس التركي نظيره الأوكراني أن "تركيا تبذل جهودا من أجل التوصل إلى هدنة في أقرب وقت للحد من إلحاق المزيد من الخسائر بأوكرانيا".لافروف لأوغلو: موسكو مستعدة للتعاون من أجل تسوية مستدامة للأزمة الأوركانيةوبدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، أن موسكو مستعدة للتعاون مع أي جهود بناءة من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية.وأضافت الخارجية الروسية أن لافروف أطلع نظيره التركي على تفاصيل العملية العسكرية الروسية لحماية إقليم دونباس بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.

https://arabic.sputniknews.com/20220226/بيسكوف-أوكرانيا-رفضت-المفاوضات-1059190133.html

https://arabic.sputniknews.com/20220226/مواطنو-مدينة-خاركوف-يرحبون-بالمدرعات-الروسية-فيديو--1059187728.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم