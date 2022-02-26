https://arabic.sputniknews.com/20220226/مصر-تطرح-مناقصة-دولية-لشراء-القمح-في-الفترة-ما-بين-13-و26-أبريل-1059180198.html

مصر تطرح مناقصة دولية لشراء القمح في الفترة ما بين 13 و26 أبريل

مصر تطرح مناقصة دولية لشراء القمح في الفترة ما بين 13 و26 أبريل

طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية مناقصة دولية، اليوم السبت، لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T09:28+0000

2022-02-26T09:28+0000

2022-02-26T09:28+0000

العالم العربي

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1049219302_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_9c7d7dc08d88063ad0d4ea3123b6ca52.jpg

وأضافت الهيئة أنها ستطرح المناقصة للشحن في الفترة ما بين 13 و26 أبريل/ نيسان، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض هو 28 فبراير/ شباط وأن الدفع بخطابات عند الاطلاع، بحسب "رويترز".وفي وقت سابق، أكدت وزارة الزراعة المصرية أن مخزون القمح الموجود في البلاد إضافة إلى ما سيتم حصاده في أبريل المقبل، يمكن أن يكفي لمدة تتراوح من 9 إلى 10 شهور من الآن.وحسب تصريحات نقلها موقع مصراوي عن رئيس قسم القمح بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، رضا محمد علي، أكد أنه ومن قبل الأزمة الأوكرانية كان هناك مرور دائم على المساحات المزروعة في الأراضي القديمة أو الجديدة من أجل الحفاظ على القمح المحلي.وقال: "إجمالي الإنتاجية المتوقعة من الموسم الحالي من 4 إلي 5 ملايين طن بواقع 20 إردبًا في الفدان الواحد"، مؤكدا أن هذه الإنتاجية مع المخزون يمكن أن يؤمن احتياجاتنا "لمدة من 9 إلى 10 أشهر على الأقل".وشدد رئيس قسم القمح بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة ارتفاع السعر، معللا بأن "الأسواق العالمية" سترتفع فيها الأسعار، لافتا إلى أن مصر "لا تعتمد على دولة واحدة في استيراد القمح".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار مصر الآن