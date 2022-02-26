https://arabic.sputniknews.com/20220226/مصطفى-حمدان-العملية-العسكرية-الروسية-تصرف-طبيعي-لدولة-عظمى--لتحمي-أمنها-ومواطنيها--1059196588.html
مصطفى حمدان: العملية العسكرية الروسية تصرف طبيعي لدولة عظمى لتحمي أمنها ومواطنيها
مصطفى حمدان: العملية العسكرية الروسية تصرف طبيعي لدولة عظمى لتحمي أمنها ومواطنيها
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما قالته وزارة الدفاع الروسية، إن القوات المسلحة الروسية تواصل بنجاح تنفيذ مهامها القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة في... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T15:23+0000
2022-02-26T15:23+0000
2022-02-26T15:23+0000
راديو
حول العالم
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مصطفى حمدان: العملية العسكرية الروسية تصرف طبيعي لدولة عظمى لتحمي أمنها ومواطنيها
مصطفى حمدان: العملية العسكرية الروسية تصرف طبيعي لدولة عظمى لتحمي أمنها ومواطنيها
فيما أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، أن الجيش الروسي لن يبقى في أوكرانيا للأبد، وسينسحب بعد إتمام العملية العسكرية التي ينفذها الآن هناك. ونفى المندوب الروسي وجود أي خطط لدى موسكو لضم أراض أوكرانية لروسيا.يقول أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" العميد مصطفى حمدان، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
مصطفى حمدان: العملية العسكرية الروسية تصرف طبيعي لدولة عظمى لتحمي أمنها ومواطنيها
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تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما قالته وزارة الدفاع الروسية، إن القوات المسلحة الروسية تواصل بنجاح تنفيذ مهامها القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لليوم الثالث على التوالي، وسط تصعيد الغرب الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو مقابل جهود لبدء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
فيما أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، أن الجيش الروسي لن يبقى في أوكرانيا للأبد، وسينسحب بعد إتمام العملية العسكرية التي ينفذها الآن هناك. ونفى المندوب الروسي وجود أي خطط لدى موسكو لضم أراض أوكرانية لروسيا.
يقول أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" العميد مصطفى حمدان، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" لا شك أن هذه العملية العسكرية الخاصة التي يقوم بها الجيش الروسي، هي لتصويب الأمور إلى واقعها الصحيح، وتدخل في خانة الواقع الاستراتيجي لحماية الأمن القومي الروسي، وهذا تصرف طبيعي لدولة عظمى، لصد محاولة العنجهية الغربية والعقل المهيمن الأمريكي، لفرض واقع استراتيجي لقلب الوضع الأوكراني، ليصبح تهديدا في قلب البيت الروسي".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..