https://arabic.sputniknews.com/20220226/معارك-داخل-كييف-بجانب-إحدى-الوزارات-الأوكرانية-فيديو--1059204837.html
معارك داخل كييف بالقرب من إحدى الوزارات الأوكرانية... فيديو
معارك داخل كييف بالقرب من إحدى الوزارات الأوكرانية... فيديو
نقلت وسائل إعلام أوكرانية مشاهد تؤكد اندلاع معارك واشتباكات داخل العاصمة الأوكرانية كييف، حيث نشرت مشاهد لتبادل إطلاق نار كثيف بجانب إحدى الوزرات.
2022-02-26T19:07+0000
2022-02-26T19:07+0000
2022-02-26T19:33+0000
تغطية أحداث دونباس
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059106493_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_99bf666c85b780fc2f76edd968ddfca2.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية مشاهد أشارت فيها إلى أن الاشتباكات تدور حاليا على الضفة اليمنى من نهر دنيبر بالقرب من وزارة البنية التحتية في كييف، أي على بعد نحو 5 كيلومترات من بناء الحكومة الأوكرانية.وتظهر مقاطع الفيديو اشتباكات عنيفة بجانب بناء الوزارة والأبنية المحيطة بها، حيث تعتبر هذه المنطقة من المناطق الداخلية في العاصمة الأوكرانية.الجدير بالذكر، أن وزارة الدفاع الروسية، أصدرت أوامرها اليوم، للقوات المسلحة الروسية بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الأوامر صدرت إلى جميع الوحدات الروسية في أوكرانيا باستئناف هجومها، اليوم السبت، من جميع المحاور بعد توقفه أمس الجمعة.وجاء توقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أمس الجمعة، بناء على توقعات تتعلق بإجراء محادثات بين موسكو وكييف، ولكن الهجوم تم استئنافه بعد أن رفضت أوكرانيا التفاوض، كما ناشدت الوزارة الشعب الأوكراني بأن يطلب من سلطات كييف الإجرامية إزالة جميع الأسلحة الثقيلة فورا من على منازلهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الجيش-الروسي-يعرض-المشاهد-الأولى-من-داخل-محطة-تشيرنوبل-النووية-فيديو--1059200937.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059106493_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_77c9d9539c53fdf2a7644e261a2b229c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
معارك داخل كييف بالقرب من إحدى الوزارات الأوكرانية... فيديو
19:07 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 19:33 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
نقلت وسائل إعلام أوكرانية مشاهد تؤكد اندلاع معارك واشتباكات داخل العاصمة الأوكرانية كييف، حيث نشرت مشاهد لتبادل إطلاق نار كثيف بالقرب من إحدى الوزرات.
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية مشاهد أشارت فيها إلى أن الاشتباكات تدور حاليا على الضفة اليمنى من نهر دنيبر بالقرب من وزارة البنية التحتية في كييف، أي على بعد نحو 5 كيلومترات من بناء الحكومة الأوكرانية.
وتظهر مقاطع الفيديو اشتباكات عنيفة بجانب بناء الوزارة والأبنية المحيطة بها، حيث تعتبر هذه المنطقة من المناطق الداخلية في العاصمة الأوكرانية.
الجدير بالذكر، أن وزارة الدفاع الروسية، أصدرت أوامرها اليوم، للقوات المسلحة الروسية بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الأوامر صدرت إلى جميع الوحدات الروسية
في أوكرانيا باستئناف هجومها، اليوم السبت، من جميع المحاور بعد توقفه أمس الجمعة.
وجاء توقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أمس الجمعة، بناء على توقعات تتعلق بإجراء محادثات بين موسكو وكييف، ولكن الهجوم تم استئنافه بعد أن رفضت أوكرانيا التفاوض، كما ناشدت الوزارة الشعب الأوكراني بأن يطلب من سلطات كييف الإجرامية إزالة جميع الأسلحة الثقيلة فورا من على منازلهم.