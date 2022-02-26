https://arabic.sputniknews.com/20220226/منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-تبدأ-إجلاء-موظفيها-إلى-أوكرانيا-1059201987.html
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبدأ إجلاء موظفيها إلى أوكرانيا
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبدأ إجلاء موظفيها إلى أوكرانيا
بدأت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، مساء اليوم السبت، في إجلاء موظفيها من أوكرانيا إلى جارتها مولدوفا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T17:35+0000
2022-02-26T17:35+0000
2022-02-26T17:35+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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جاء ذلك وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر دبلوماسي لم تسمه، مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الثالث.يأتي ذلك فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الثالث على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبدأ إجلاء موظفيها إلى أوكرانيا
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بدأت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، مساء اليوم السبت، في إجلاء موظفيها من أوكرانيا إلى جارتها مولدوفا.
جاء ذلك وفق ما نقلت وكالة "رويترز
"، عن مصدر دبلوماسي لم تسمه، مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الثالث.
يأتي ذلك فيما تواصل القوات المسلحة الروسية
تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الثالث على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.