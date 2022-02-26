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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-تبدأ-إجلاء-موظفيها-إلى-أوكرانيا-1059201987.html
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبدأ إجلاء موظفيها إلى أوكرانيا
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبدأ إجلاء موظفيها إلى أوكرانيا
بدأت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، مساء اليوم السبت، في إجلاء موظفيها من أوكرانيا إلى جارتها مولدوفا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T17:35+0000
2022-02-26T17:35+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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جاء ذلك وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر دبلوماسي لم تسمه، مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الثالث.يأتي ذلك فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الثالث على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبدأ إجلاء موظفيها إلى أوكرانيا

17:35 GMT 26.02.2022
© Sputnikبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik
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بدأت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، مساء اليوم السبت، في إجلاء موظفيها من أوكرانيا إلى جارتها مولدوفا.
جاء ذلك وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر دبلوماسي لم تسمه، مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الثالث.
يأتي ذلك فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الثالث على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس14:45 GMT
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