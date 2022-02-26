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https://arabic.sputniknews.com/20220226/مهرجان-لون-كلمة-نغم-ينطلق-حاملا-السلام-والمحبة-1059194221.html
مهرجان لون كلمة نغم ينطلق حاملا السلام والمحبة
مهرجان لون كلمة نغم ينطلق حاملا السلام والمحبة
ينطلق مهرجان "لون كلمة نغم" السياحي الدولي في حلته السادسة عشرة بفعالية أدبية إلكترونية تحمل عنوان : "لا للحرب ونعم للسلام" وتقتصر هذه المشاركات في هذه... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T14:07+0000
2022-02-26T14:07+0000
راديو
ضيف الأسبوع
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مهرجان لون كلمة نغم ينطلق حاملا السلام والمحبة
مهرجان لون كلمة نغم ينطلق حاملا السلام والمحبة
أما عن شروط المشاركة فيقول ضيف البرنامج الشاعر فادي شاهين، مؤسس مهرجان "لون كلمة نغم" السياحي الدولي أن الشروط الأهم هي الابتعاد عن الرموز الدينية والسياسية وعدم الإساءة لأي دولة أو جهة.نشير إلى أن مهرجان "لون كلمة نغم" السياحي الدولي هو مبادرة تطوعية غير ربحية يلتقي بها الفاعلون في الأوساط الإعلامية والثقافية والأدبية والفنية حاملين معهم رسالة المهرجان المتمثلة بالأخوة والمحبة والسلام للعالم أجمع. تجمعهم مظلة الانسانية.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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لينا المتني
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لينا المتني
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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راديو, ضيف الأسبوع, аудио

مهرجان لون كلمة نغم ينطلق حاملا السلام والمحبة

14:07 GMT 26.02.2022
مهرجان لون كلمة نغم ينطلق حاملا السلام والمحبة
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لينا المتني - سبوتنيك عربي
لينا المتني
كل المواضيع
ينطلق مهرجان "لون كلمة نغم" السياحي الدولي في حلته السادسة عشرة بفعالية أدبية إلكترونية تحمل عنوان : "لا للحرب ونعم للسلام" وتقتصر هذه المشاركات في هذه الفعالية على القصيدة النثرية والخاطرة والنصوص السردية.
أما عن شروط المشاركة فيقول ضيف البرنامج الشاعر فادي شاهين، مؤسس مهرجان "لون كلمة نغم" السياحي الدولي أن الشروط الأهم هي الابتعاد عن الرموز الدينية والسياسية وعدم الإساءة لأي دولة أو جهة.
نشير إلى أن مهرجان "لون كلمة نغم" السياحي الدولي هو مبادرة تطوعية غير ربحية يلتقي بها الفاعلون في الأوساط الإعلامية والثقافية والأدبية والفنية حاملين معهم رسالة المهرجان المتمثلة بالأخوة والمحبة والسلام للعالم أجمع. تجمعهم مظلة الانسانية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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