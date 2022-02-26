https://arabic.sputniknews.com/20220226/مواطنو-مدينة-خاركوف-يرحبون-بالمدرعات-الروسية-فيديو--1059187728.html
مواطنو مدينة خاركوف يرحبون بالمدرعات الروسية... فيديو
مواطنو مدينة خاركوف يرحبون بالمدرعات الروسية... فيديو
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو تظهر ترحيب المواطنين في مدينة خاركوف بوصول المدرعات الروسية. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T12:01+0000
2022-02-26T12:01+0000
2022-02-26T12:05+0000
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أخبار أوكرانيا
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وصور المواطنون وصول المدرعات الروسية إلى ضواحي المدينة حيث قاموا بتسجيل مقاطع فيديو ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي.ويسمع صوت أحد المواطنين وهو يقول: "لنبتسم جميعا ونسلم عيلهم (على جنود الجيش الروسي)". وضحك في نهاية الفيدو أثناء تبادل أطراف الحديث مع بعض الجنود الروس الذين وصلوا المنطقة.تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الثالث على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.تستمر عملية القوات المسلحة الروسية العسكرية لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من العدوان الأوكراني.وتعمل قوات الجمهوريتين على الهجوم والسيطرة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بدعم ناري وتغطية من القوات المسلحة الروسية.وبدوره، أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، نقلاً عن نواب في البرلمان الأوكراني، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر كييف وهو موجود حاليا في مدينة لفوف.وكتب فولودين في قناته على تيليغرام: "غادر زيلينسكي كييف على عجل. لم يكن في العاصمة الأوكرانية يوم أمس، فر مع حاشيته إلى مدينة لفوف، حيث تم تجهيزه هو ومساعدوه بمكان للعيش فيها".وأشار فولودين أيضًا إلى أن جميع مقاطع الفيديو التي ينشرها زيلينسكي على الشبكات الاجتماعية مسجلة مسبقًا.ووفقا له، فإن المعلومات حول رحيل زيلينسكي إلى مدينة لفوف جاءت من نواب البرلمان الأوكراني (الرادا).
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الرئيس-الأوكراني-يغادر-كييف-متوجها-إلى-مدينة-لفوف-1059183454.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مواطنو مدينة خاركوف يرحبون بالمدرعات الروسية... فيديو
12:01 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 12:05 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو تظهر ترحيب المواطنين في مدينة خاركوف بوصول المدرعات الروسية.
وصور المواطنون وصول المدرعات الروسية إلى ضواحي المدينة حيث قاموا بتسجيل مقاطع فيديو ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي.
ويسمع صوت أحد المواطنين وهو يقول: "لنبتسم جميعا ونسلم عيلهم (على جنود الجيش الروسي)". وضحك في نهاية الفيدو أثناء تبادل أطراف الحديث مع بعض الجنود الروس الذين وصلوا المنطقة.
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الثالث على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
تستمر عملية القوات المسلحة الروسية العسكرية لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من العدوان الأوكراني.
وتعمل قوات الجمهوريتين على الهجوم والسيطرة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بدعم ناري وتغطية من القوات المسلحة الروسية.
وبدوره، أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، نقلاً عن نواب في البرلمان الأوكراني، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر كييف وهو موجود حاليا في مدينة لفوف.
وكتب فولودين في قناته على تيليغرام: "غادر زيلينسكي كييف على عجل. لم يكن في العاصمة الأوكرانية يوم أمس، فر مع حاشيته إلى مدينة لفوف، حيث تم تجهيزه هو ومساعدوه بمكان للعيش فيها".
وأشار فولودين أيضًا إلى أن جميع مقاطع الفيديو التي ينشرها زيلينسكي على الشبكات الاجتماعية مسجلة مسبقًا.
ووفقا له، فإن المعلومات حول رحيل زيلينسكي إلى مدينة لفوف
جاءت من نواب البرلمان الأوكراني (الرادا).