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https://arabic.sputniknews.com/20220226/ميدفيديف-تعليق-عضوية-روسيا-في-مجلس-أوروبا-فرصة-لاستعادة-عقوبة-الإعدام-في-البلاد-1059181323.html
ميدفيديف: تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا فرصة لاستعادة عقوبة الإعدام في البلاد
ميدفيديف: تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا فرصة لاستعادة عقوبة الإعدام في البلاد
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، أن تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا هي فرصة لاستعادة عقوبة الإعدام في البلاد. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T09:59+0000
2022-02-26T09:59+0000
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قال ميدفيديف على صفحته الخاصة في الموقع الروسي "فكنتاكتي" إن "تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا فرصة جيدة لاستعادة عقوبة الإعدام لأخطر المجرمين في البلاد".وأضاف ميدفيديف قائلا: "بالمناسبة تستخدم عقوبة الإعدام بنشاط في الولايات المتحدة والصين".وأعلن مجلس أوروبا، في وقت سابق أمس الجمعة 25 فبراير/ شباط، عن تعليق عضوية روسيا في المجلس على خلفية الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.وصرح المجلس في بيان نشره على موقعه: "قررت لجنة الوزراء اليوم حرمان روسيا من حق التمثيل في لجنة الوزراء وفي الجمعية البرلمانية، وتعليق الحقوق ليس تدبيرا نهائيا، ولكنه إجراء مؤقت، مما يترك قنوات التواصل مفتوحة".وأوضح مصدر لوكالة "سبوتنيك" في ستراسبورغ، أن بدء إجراءات تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا ينطبق على عملها أيضاً في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
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ميدفيديف: تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا فرصة لاستعادة عقوبة الإعدام في البلاد

09:59 GMT 26.02.2022
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ديمتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، أن تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا هي فرصة لاستعادة عقوبة الإعدام في البلاد.
قال ميدفيديف على صفحته الخاصة في الموقع الروسي "فكنتاكتي" إن "تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا فرصة جيدة لاستعادة عقوبة الإعدام لأخطر المجرمين في البلاد".
وأضاف ميدفيديف قائلا: "بالمناسبة تستخدم عقوبة الإعدام بنشاط في الولايات المتحدة والصين".
وأعلن مجلس أوروبا، في وقت سابق أمس الجمعة 25 فبراير/ شباط، عن تعليق عضوية روسيا في المجلس على خلفية الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.
وصرح المجلس في بيان نشره على موقعه: "قررت لجنة الوزراء اليوم حرمان روسيا من حق التمثيل في لجنة الوزراء وفي الجمعية البرلمانية، وتعليق الحقوق ليس تدبيرا نهائيا، ولكنه إجراء مؤقت، مما يترك قنوات التواصل مفتوحة".
وأوضح مصدر لوكالة "سبوتنيك" في ستراسبورغ، أن بدء إجراءات تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا ينطبق على عملها أيضاً في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
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