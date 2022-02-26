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نائب رئيس مجلس الأمن الروسي لا يستبعد تأميم ممتلكات تابعة لدول مناوئة لموسكو
- سبوتنيك عربي, 1920
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نائب رئيس مجلس الأمن الروسي لا يستبعد تأميم ممتلكات تابعة لدول مناوئة لموسكو
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي لا يستبعد تأميم ممتلكات تابعة لدول مناوئة لموسكو
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إنه لا يستبعد تأميم ممتلكات تابعة لمالكين مسجلين في دول مناوئة لموسكو إذا جمدت أصولا روسية. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T09:15+0000
2022-02-26T09:28+0000
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وأوضح ميدفيديف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكنتاكتي"، أن موسكو سترد على تجميد أصول روسية في الخارج بتجميد أصول مواطنين وشركات أجانب في روسيا.وأضاف أنهم يخيفوننا بتجميد أموال المواطنين الروس والشركات الروسية في الخارج.وتابع "سنرد على ذلك بشكل مماثل تماما، حيث سيتم تجميد أموال الأجانب والشركات الأجنبية في روسيا وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي لا يستبعد تأميم ممتلكات تابعة لدول مناوئة لموسكو

09:15 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 09:28 GMT 26.02.2022)
© Sputnik . Yuliya Zyrianova / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Yuliya Zyrianova
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يتبع
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إنه لا يستبعد تأميم ممتلكات تابعة لمالكين مسجلين في دول مناوئة لموسكو إذا جمدت أصولا روسية.
وأوضح ميدفيديف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكنتاكتي"، أن موسكو سترد على تجميد أصول روسية في الخارج بتجميد أصول مواطنين وشركات أجانب في روسيا.
وأضاف أنهم يخيفوننا بتجميد أموال المواطنين الروس والشركات الروسية في الخارج.
وتابع "سنرد على ذلك بشكل مماثل تماما، حيث سيتم تجميد أموال الأجانب والشركات الأجنبية في روسيا وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".
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