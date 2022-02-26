https://arabic.sputniknews.com/20220226/نائب-لبناني-تصريحات-وزير-الخارجية-لا-تعبر-عن-رأي-الحكومة-اللبنانية-1059183653.html

نائب لبناني: تصريحات وزير الخارجية لا تعبر عن رأي الحكومة اللبنانية

نائب لبناني: تصريحات وزير الخارجية لا تعبر عن رأي الحكومة اللبنانية

اعتبر النائب في البرلمان اللبناني، عضو كتلة "التنمية والتحرير" أيوب حميد، أن ما تفرد به وزير الخارجية عبد الله بو حبيب لا يعبر عن رأي اللبنانيين ولا عن رأي... 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T10:39+0000

2022-02-26T10:39+0000

2022-02-26T10:40+0000

العالم العربي

لبنان

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وقال حميد لـ"سبوتنيك" إنه "للأسف هناك إرباك بكل ما للكلمة من معنى في اتخاذ المواقف المتعلقة بأي أمر يتم خارج لبنان، وهي ازدواجية في المعايير قطعاً، ولذلك ما تفرد به وزير الخارجية لا يعبر عن رأي اللبنانيين ولا عن رأي الحكومة حتى، وقد تنصل منه كل الأطياف إذا صح القول".وأضاف:"بأسف أقول إنه تقديم أوراق اعتمادات للإدارة الأمريكية التي لن ترضى عنه ولا عن غيره أيضاً".وأشار حميد إلى أن "سياسة النأي بالنفس كلام لم يعد له معنى ولا قيمة، بالواقع هناك انحيازات وليس نأي بالنفس على الإطلاق في كثير من الأمور".وأوضح أنه "عملياً هناك محاولة للالتفاف على ما أعلنه وزير الخارجية من موقف متفرد عن سياسة الحكومة العامة التي تدعم الحياد الإيجابي وبالتأكيد روسيا الاتحادية هي دولة صديقة للبنان ولن تتوقف برأيي عند ما صدر من وزير الخارجية، علماً أنه حاول أن يخفف من السلبية التي أعلنها في بيانه من خلال الحديث عن الامتناع عن التصويت في الجمعية العمومية وامتثال رأي المجموعة العربية".وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها، يوم الخميس الماضي، أن "لبنان يتمسك بالمبادئ الراسخة والناظمة للشرعية الدولية التي ترعى الأمن والسلم الدوليين وفي طليعتها مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وأمن حدودها وإيمانا منه بوجوب حل كافة النزاعات التي قد تنشأ بين الدول بالوسائل السلمية عبر التفاوض ومن خلال آليات الوساطة التي يلحظها القانون الدولي الذي ينبغي أن يبقى الملاذ الأوحد للدول تحت مظلة الأمم المتحدة".وأضافت أنه ونظرا "لما شهده تاريخ لبنان الحديث من اجتياحات عسكرية لأراضيه ألحقت به وبشعبه أفدح الخسائر التي امتد أثرها البالغ لسنوات طويلة على إستقراره وإزدهاره فإن لبنان يدين اجتياح الأراضي الأوكرانية"، داعية روسيا إلى "وقف العمليات العسكرية فوراً وسحب قواتها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحل النزاع القائم بما يحفظ سيادة وأمن وهواجس الطرفين ويسهم في تجنيب شعبي البلدين والقارة الأوروبية والعالم مآسي الحروب ولوعتها".

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