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الرئيس الأوكراني يغادر كييف متوجها إلى مدينة لفوف
- سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220226/نائب-وزير-الداخلية-البولندي-نحو-100-ألف-أوكراني-دخلوا-بلادنا-منذ-بدء-الحرب-1059182428.html
نائب وزير الداخلية البولندي: نحو 100 ألف أوكراني دخلوا بلادنا منذ بدء الحرب
نائب وزير الداخلية البولندي: نحو 100 ألف أوكراني دخلوا بلادنا منذ بدء الحرب
اعلنت السلطات البولندية أن قرابة الـ 100 ألف أوكراني دخلوا إلى بولندا منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T10:19+0000
2022-02-26T10:19+0000
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بولندا
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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال نائب وزير الداخلية البولندي باول زيفرناكر في مؤتمر صحفي إن نحو 100 ألف شخص عبروا الحدود إلى بولندا من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية.ولفت إلى أن من بين هذا العدد تسعة آلاف دخلوا البلاد منذ الساعة السابعة صباح اليوم السبت.وشهدت بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي تضم أكبر جالية أوكرانية في المنطقة يبلغ تعداد سكانها نحو مليون شخص، حشودًا من اللاجئين على حدودها منذ بدء العمليات العسكرية.وقالت في بيان رسمي: "سنقدم دعما هائلا للدول المتضررة، وخاصة جارتنا بولندا، في حال وجود تحركات كبيرة للاجئين"، وأضافت أن السلطات الأمنية الألمانية كثفت إجراءات الحماية ضد الهجمات الإلكترونية المحتملة.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/ألمانيا-تعتزم-مساعدة-بولندا-بشأن-اللاجئين-القادمين-من-أوكرانيا-1059091098.html
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بولندا

نائب وزير الداخلية البولندي: نحو 100 ألف أوكراني دخلوا بلادنا منذ بدء الحرب

10:19 GMT 26.02.2022
© REUTERS / Bryan Woolstonجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Bryan Woolston
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اعلنت السلطات البولندية أن قرابة الـ 100 ألف أوكراني دخلوا إلى بولندا منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال نائب وزير الداخلية البولندي باول زيفرناكر في مؤتمر صحفي إن نحو 100 ألف شخص عبروا الحدود إلى بولندا من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية.
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
ألمانيا تعتزم مساعدة بولندا بشأن اللاجئين القادمين من أوكرانيا
24 فبراير, 10:41 GMT
ولفت إلى أن من بين هذا العدد تسعة آلاف دخلوا البلاد منذ الساعة السابعة صباح اليوم السبت.

وقال زيفرناكر للصحفيين: "منذ الساعة السابعة صباحا أغلق الجانب الأوكراني جزءا من ممرات السيارات وسمح بمرور المشاة"، لافتا إلى أن "قائمة الانتظار على الجانب الأوكراني يجب أن تنخفض".

وشهدت بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي تضم أكبر جالية أوكرانية في المنطقة يبلغ تعداد سكانها نحو مليون شخص، حشودًا من اللاجئين على حدودها منذ بدء العمليات العسكرية.

يشار إلى أن وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، كانت قد أعلنت الخميس الماضي، أن ألمانيا ستقدم الدعم لدول شرق أوروبا وخاصة بولندا التي تواجه تدفق لاجئين بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقالت في بيان رسمي: "سنقدم دعما هائلا للدول المتضررة، وخاصة جارتنا بولندا، في حال وجود تحركات كبيرة للاجئين"، وأضافت أن السلطات الأمنية الألمانية كثفت إجراءات الحماية ضد الهجمات الإلكترونية المحتملة.
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