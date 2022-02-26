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https://arabic.sputniknews.com/20220226/هل-يعتبر-نشر-الناتو-قوات-الرد-لأول-مرة-في-تاريخه-قرارا-بمواجهة-روسيا-1059174556.html
هل يعتبر نشر الناتو "قوات الرد" لأول مرة في تاريخه قرارا لمواجهة روسيا
هل يعتبر نشر الناتو "قوات الرد" لأول مرة في تاريخه قرارا لمواجهة روسيا
أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لأول مرة في تاريخه، أنه بدأ بنشر عناصر من "قوة الرد" التابعة له في الجزء الشرقي لأراضي الحلف وذلك على خلفية العملية العسكرية... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T06:57+0000
2022-02-26T07:04+0000
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وحسب شبكة "CNN"، قام الحلف الأطلسي بالفعل بتفعيل خططه الدفاعية أمس الخميس، ونشر عناصر من قوة الرد التابعة له.قوات الردوتضم القوة 40 ألف جندي ومحورها قوة العمليات المشتركة المكونة من 8000 مقاتل بقيادة فرنسا حاليا.وتضم القوة لواء متعدد الجنسيات وكتائب مدعومة بوحدات جوية وبحرية وقوات خاصة.وتتميز القوة بالمرونة القتالية حيث يمكن استخدامها بطرق متعددة.مهمتهاوتعتبر المهمة الرئيسية لقوات الرد الاستجابة للأزمات الطارئة في غضون 5 أيام تقريبا، لكنها قادرة أيضا على الانتشار في غضون 48 ساعة عند الضرورة.هل نشرها يعني مواجهة روسيايشار إلى أن تفعيل قوات الرد لا يعني أن أي قوات أمريكية أو أخرى تابعة لـ"الناتو" ستدخل أوكرانيا، حيث أنها ليست عضوا في الحلف، وقد أكدت واشنطن مرارا أن القوات الأمريكية ستنتشر في أوروبا الشرقية لدعم دول "الناتو" لكنها لن تقاتل في أوكرانيا.يُذكر أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" تأسس عام 1949، وتوسع منذ ذلك ليضم 30 دولة.روسيا لا تريد احتلال أوكرانيافي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.من جانبه أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا أبلغت أوكرانيا موافقتها على المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني قال إنه يعيد النظر في فكرة إجراء محادثات مع روسيا في مينسك واختار وارسو ثم اختفى فجأة.وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، بأن واشنطن عرقلت أكثر من مرة عملية التفاوض بشأن التسوية الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/حلف-الناتو-يعلن-تفعيل-قوة-الرد-لأول-مرة-في-تاريخه-1059168225.html
https://arabic.sputniknews.com/20220225/مكتب-الرئيس-الأوكراني-أوكرانيا-جاهزة-للتفاوض-مع-روسيا-1059134180.html
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الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

هل يعتبر نشر الناتو "قوات الرد" لأول مرة في تاريخه قرارا لمواجهة روسيا

06:57 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 07:04 GMT 26.02.2022)
© AFP 2022 / Alain Jocardالجيش الفرنسي يشارك في تدريب كبير كجزء من انتشار الوجود الأمامي المعزز لحلف "الناتو" في بولندا ودول البلطيق في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في معسكر تابا الإستوني للجيش بالقرب من راكفير، 5 فبراير 2022.
الجيش الفرنسي يشارك في تدريب كبير كجزء من انتشار الوجود الأمامي المعزز لحلف الناتو في بولندا ودول البلطيق في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في معسكر تابا الإستوني للجيش بالقرب من راكفير، 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© AFP 2022 / Alain Jocard
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أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لأول مرة في تاريخه، أنه بدأ بنشر عناصر من "قوة الرد" التابعة له في الجزء الشرقي لأراضي الحلف وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وحسب شبكة "CNN"، قام الحلف الأطلسي بالفعل بتفعيل خططه الدفاعية أمس الخميس، ونشر عناصر من قوة الرد التابعة له.

قوات الرد

وتضم القوة 40 ألف جندي ومحورها قوة العمليات المشتركة المكونة من 8000 مقاتل بقيادة فرنسا حاليا.
وتضم القوة لواء متعدد الجنسيات وكتائب مدعومة بوحدات جوية وبحرية وقوات خاصة.
وتتميز القوة بالمرونة القتالية حيث يمكن استخدامها بطرق متعددة.
جنود القوات الأمريكية ينتظرون الانتشار في أوروبا، على حدود روسيا و أوكرانيا، ولاية كارولينا، الولايات المتحدة 14 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
حلف "الناتو" يعلن تفعيل "قوة الرد" لأول مرة في تاريخه
أمس, 21:24 GMT

مهمتها

وتعتبر المهمة الرئيسية لقوات الرد الاستجابة للأزمات الطارئة في غضون 5 أيام تقريبا، لكنها قادرة أيضا على الانتشار في غضون 48 ساعة عند الضرورة.

هل نشرها يعني مواجهة روسيا

يشار إلى أن تفعيل قوات الرد لا يعني أن أي قوات أمريكية أو أخرى تابعة لـ"الناتو" ستدخل أوكرانيا، حيث أنها ليست عضوا في الحلف، وقد أكدت واشنطن مرارا أن القوات الأمريكية ستنتشر في أوروبا الشرقية لدعم دول "الناتو" لكنها لن تقاتل في أوكرانيا.
يُذكر أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" تأسس عام 1949، وتوسع منذ ذلك ليضم 30 دولة.
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
مكتب الرئيس الأوكراني: جاهزون للتفاوض مع روسيا
أمس, 08:06 GMT

روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا

في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
من جانبه أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا أبلغت أوكرانيا موافقتها على المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني قال إنه يعيد النظر في فكرة إجراء محادثات مع روسيا في مينسك واختار وارسو ثم اختفى فجأة.
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، بأن واشنطن عرقلت أكثر من مرة عملية التفاوض بشأن التسوية الأوكرانية.
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