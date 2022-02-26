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وزارة الدفاع الروسية تأمر قواتها المسلحة باستئناف الهجوم في أوكرانيا بعد رفض كييف التفاوض
- سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220226/وزارة-الدفاع-الروسية-تأمر-قواتها-المسلحة-بتوسيع-مساحة-الهجوم-في-أوكرانيا-بعد-رفض-كييف-التفاوض-1059196907.html
وزارة الدفاع الروسية تأمر قواتها المسلحة باستئناف الهجوم في أوكرانيا بعد رفض كييف التفاوض
وزارة الدفاع الروسية تأمر قواتها المسلحة باستئناف الهجوم في أوكرانيا بعد رفض كييف التفاوض
أصدرت وزارة الدفاع الروسية أوامرها للقوات المسلحة الروسية بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
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العالم, روسيا

وزارة الدفاع الروسية تأمر قواتها المسلحة باستئناف الهجوم في أوكرانيا بعد رفض كييف التفاوض

15:26 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 15:29 GMT 26.02.2022)
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أصدرت وزارة الدفاع الروسية أوامرها للقوات المسلحة الروسية بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس14:45 GMT
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