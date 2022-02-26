https://arabic.sputniknews.com/20220226/وزير-الاقتصاد-في-إستونيا-بلادنا-ستغلق-مجالها-الجوي-أمام-شركات-الطيران-الروسية-1059186080.html
وزير الاقتصاد في إستونيا: بلادنا ستغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية
وزير الاقتصاد في إستونيا: بلادنا ستغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية
قال تافي آز، وزير الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية في إستونيا، لقناة تلفزيون "إي.آر.آر"، اليوم السبت، إن إستونيا، إحدى دول البلطيق، ستمنع شركات الطيران... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T11:34+0000
2022-02-26T11:34+0000
2022-02-26T11:34+0000
روسيا
إستونيا
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وأعلن فلاديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، أنه توجه إلى مجموعة بوخارست للدول التسع (بلغاريا والمجر وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والتشيك)، بطلب مساعدات دفاعية لبلاده، وفرض عقوبات على روسيا.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض عقوبات جديدة على روسيا، قائلا، إن العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على روسيا، دون أن تؤثر على الولايات المتحدة وحلفائها.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/ماكرون-العقوبات-التي-فرضناها-على-روسيا-لها-عواقب-شديدة-على-قطاع-الزراعة-الفرنسي-فيديو-1059177338.html
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روسيا, إستونيا
وزير الاقتصاد في إستونيا: بلادنا ستغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية
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قال تافي آز، وزير الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية في إستونيا، لقناة تلفزيون "إي.آر.آر"، اليوم السبت، إن إستونيا، إحدى دول البلطيق، ستمنع شركات الطيران الروسية من استخدام مجالها الجوي.
وأعلن فلاديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، أنه توجه إلى مجموعة بوخارست للدول التسع (بلغاريا والمجر وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والتشيك)، بطلب مساعدات دفاعية لبلاده، وفرض عقوبات على روسيا.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض عقوبات جديدة على روسيا
، قائلا، إن العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على روسيا، دون أن تؤثر على الولايات المتحدة وحلفائها.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.