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https://arabic.sputniknews.com/20220226/وزير-الخارجية-التركي-يرفض-اتهام-اليونان-لبلاده-باستغلال-الوضع-في-أوكرانيا-1059199759.html
وزير الخارجية التركي يرفض اتهام اليونان لبلاده باستغلال الوضع في أوكرانيا
وزير الخارجية التركي يرفض اتهام اليونان لبلاده باستغلال الوضع في أوكرانيا
رفض وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اتهام نظيره اليوناني نيكوس ديندياس لأنقرة باستغلاء الوضع في أوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T16:41+0000
2022-02-26T16:41+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال تشاووش أوغلو، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، "بينما يركز العالم على المأساة التي تقع في أوكرانيا، يركز صديقي نيكوس على هوايته الوحيدة المتمثلة بتشويه سمعة تركيا بأي طريقة".وأضاف: "يُبذل مثل هذا التفاني والجهد على مثل هذا الهراء. إنه أمر في غاية الحزن!".وفي وقت سابق من اليوم السبت، اتهم ديندياس تركيا باستغلال الوضع في أوكرانيا بطريقة انتهازية.وتقول اليونان إن سفن الإنزال العديدة المتمركزة على الساحل الغربي لتركيا تهدد الجزر في بحر إيجة، بينما تقول تركيا إن اليونان تنتهك وضع الجزر منزوعة السلاح، التي منحت لها بموجب اتفاقيتي "لوزان" و"باريس" للسلام، معتبرة إلى أثينا بدأت انتهاك ذلك في الستينيات.والأسبوع الماضي، انتقد الاتحاد الأوروبي تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي أوغلو قبل أيام، شكك فيها بسيادة اليونان على جزر بحر إيجه، وحذّر من إعادة بلاده النظر في مسألة تبعية الجزر ما لم تتخل أثينا عن تسليحها.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/الاتحاد-الأوروبي-يؤكد-سيادة-اليونان-على-جزر-بحر-إيجه-ويدعو-تركيا-لتجنب-أي-عمل-استفزازي-1058490176.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان

وزير الخارجية التركي يرفض اتهام اليونان لبلاده باستغلال الوضع في أوكرانيا

16:41 GMT 26.02.2022
© AP Photo / Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
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رفض وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اتهام نظيره اليوناني نيكوس ديندياس لأنقرة باستغلاء الوضع في أوكرانيا.
وقال تشاووش أوغلو، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، "بينما يركز العالم على المأساة التي تقع في أوكرانيا، يركز صديقي نيكوس على هوايته الوحيدة المتمثلة بتشويه سمعة تركيا بأي طريقة".
وأضاف: "يُبذل مثل هذا التفاني والجهد على مثل هذا الهراء. إنه أمر في غاية الحزن!".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، اتهم ديندياس تركيا باستغلال الوضع في أوكرانيا بطريقة انتهازية.
وكتب وزير الخارجية اليوناني في تغريدة بحسابه على تويتر: "تستمر تركيا في محاولة استغلال الوضع في أوكرانيا بطريقة انتهازية، بينما يدرك الرأي العام العالمي تماما مسألة احترام القانون الدولي وحرمة الحدود".
علما الاتحاد الأوروبي وتركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
الاتحاد الأوروبي يؤكد سيادة اليونان على جزر بحر إيجه ويدعو تركيا لتجنب أي عمل استفزازي
13 فبراير, 11:50 GMT
وتقول اليونان إن سفن الإنزال العديدة المتمركزة على الساحل الغربي لتركيا تهدد الجزر في بحر إيجة، بينما تقول تركيا إن اليونان تنتهك وضع الجزر منزوعة السلاح، التي منحت لها بموجب اتفاقيتي "لوزان" و"باريس" للسلام، معتبرة إلى أثينا بدأت انتهاك ذلك في الستينيات.
والأسبوع الماضي، انتقد الاتحاد الأوروبي تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي أوغلو قبل أيام، شكك فيها بسيادة اليونان على جزر بحر إيجه، وحذّر من إعادة بلاده النظر في مسألة تبعية الجزر ما لم تتخل أثينا عن تسليحها.
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