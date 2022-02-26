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https://arabic.sputniknews.com/20220226/وزير-الخارجية-اللبناني-يعلق-على-موقف-لبنان-بشأن-العملية-الروسية-في-أوكرانيا-1059184745.html
وزير الخارجية اللبناني يعلق على موقف لبنان بشأن العملية الروسية في أوكرانيا
وزير الخارجية اللبناني يعلق على موقف لبنان بشأن العملية الروسية في أوكرانيا
قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن الموقف اللبناني حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "ليس موجها ضد ​روسيا​ الاتحادية، أو أي دولة... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T11:04+0000
2022-02-26T11:04+0000
العالم العربي
لبنان
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ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات وزير الخارجية اللبنانية الذي قال إن "موقف لبنان ثابت ونابع من حرصه على التزام مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تشكل الضمانة الأساسية لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة، خصوصا وأن لبنان عانى الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم".وأكد بو حبيب "امتناع لبنان عن المشاركة في تبني القرار المقدم أمام مجلس الأمن"، لافتا إلى أنه "سيتم درس الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال إحالة القرار على الجمعية العامة، بالتشاور مع المجموعة العربية في هذا السياق".وشدد وزير الخارجية على أن "الموقف اللبناني ليس موجها ضد ​روسيا​ الاتحادية أو أي دولة أخرى صديقة، إنما هو موقف مبدئي وراسخ اتخذه وسيتخذه لبنان في كل أزمة مشابهة"، وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان صدر عنها، ما سمته "اجتياح الأراضي الأوكرانية"، ودعت روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا.
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العالم العربي, لبنان

وزير الخارجية اللبناني يعلق على موقف لبنان بشأن العملية الروسية في أوكرانيا

11:04 GMT 26.02.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، في موسكو، روسيا 22 نوفمبر 2021
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، في موسكو، روسيا 22 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن الموقف اللبناني حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "ليس موجها ضد ​روسيا​ الاتحادية، أو أي دولة أخرى صديقة".
ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات وزير الخارجية اللبنانية الذي قال إن "موقف لبنان ثابت ونابع من حرصه على التزام مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تشكل الضمانة الأساسية لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة، خصوصا وأن لبنان عانى الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم".
وأكد بو حبيب "امتناع لبنان عن المشاركة في تبني القرار المقدم أمام مجلس الأمن"، لافتا إلى أنه "سيتم درس الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال إحالة القرار على الجمعية العامة، بالتشاور مع المجموعة العربية في هذا السياق".
وشدد وزير الخارجية على أن "الموقف اللبناني ليس موجها ضد ​روسيا​ الاتحادية أو أي دولة أخرى صديقة، إنما هو موقف مبدئي وراسخ اتخذه وسيتخذه لبنان في كل أزمة مشابهة"، وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان صدر عنها، ما سمته "اجتياح الأراضي الأوكرانية"، ودعت روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا.
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