https://arabic.sputniknews.com/20220226/وزير-الخارجية-اللبناني-يعلق-على-موقف-لبنان-بشأن-العملية-الروسية-في-أوكرانيا-1059184745.html
وزير الخارجية اللبناني يعلق على موقف لبنان بشأن العملية الروسية في أوكرانيا
وزير الخارجية اللبناني يعلق على موقف لبنان بشأن العملية الروسية في أوكرانيا
قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن الموقف اللبناني حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "ليس موجها ضد روسيا الاتحادية، أو أي دولة... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T11:04+0000
2022-02-26T11:04+0000
2022-02-26T11:04+0000
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1050774380_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1d8111333ad034bfec9520cba6bf497f.jpg
ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات وزير الخارجية اللبنانية الذي قال إن "موقف لبنان ثابت ونابع من حرصه على التزام مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تشكل الضمانة الأساسية لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة، خصوصا وأن لبنان عانى الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم".وأكد بو حبيب "امتناع لبنان عن المشاركة في تبني القرار المقدم أمام مجلس الأمن"، لافتا إلى أنه "سيتم درس الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال إحالة القرار على الجمعية العامة، بالتشاور مع المجموعة العربية في هذا السياق".وشدد وزير الخارجية على أن "الموقف اللبناني ليس موجها ضد روسيا الاتحادية أو أي دولة أخرى صديقة، إنما هو موقف مبدئي وراسخ اتخذه وسيتخذه لبنان في كل أزمة مشابهة"، وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان صدر عنها، ما سمته "اجتياح الأراضي الأوكرانية"، ودعت روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1050774380_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_583f385a5bacf7da2832ce09258ff572.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان
وزير الخارجية اللبناني يعلق على موقف لبنان بشأن العملية الروسية في أوكرانيا
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن الموقف اللبناني حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "ليس موجها ضد روسيا الاتحادية، أو أي دولة أخرى صديقة".
ونقلت وكالة "النشرة"
اللبنانية تصريحات وزير الخارجية اللبنانية الذي قال إن "موقف لبنان ثابت ونابع من حرصه على التزام مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تشكل الضمانة الأساسية لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة، خصوصا وأن لبنان عانى الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم".
وأكد بو حبيب "امتناع لبنان عن المشاركة في تبني القرار المقدم أمام مجلس الأمن"، لافتا إلى أنه "سيتم درس الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال إحالة القرار على الجمعية العامة، بالتشاور مع المجموعة العربية في هذا السياق".
وشدد وزير الخارجية على أن "الموقف اللبناني ليس موجها ضد روسيا الاتحادية أو أي دولة أخرى صديقة، إنما هو موقف مبدئي وراسخ اتخذه وسيتخذه لبنان في كل أزمة مشابهة"، وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان صدر عنها، ما سمته "اجتياح الأراضي الأوكرانية"، ودعت روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا.