https://arabic.sputniknews.com/20220226/وزير-الخارجية-اللبناني-يعلق-على-موقف-لبنان-بشأن-العملية-الروسية-في-أوكرانيا-1059184745.html

وزير الخارجية اللبناني يعلق على موقف لبنان بشأن العملية الروسية في أوكرانيا

وزير الخارجية اللبناني يعلق على موقف لبنان بشأن العملية الروسية في أوكرانيا

قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن الموقف اللبناني حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "ليس موجها ضد ​روسيا​ الاتحادية، أو أي دولة... 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T11:04+0000

2022-02-26T11:04+0000

2022-02-26T11:04+0000

العالم العربي

لبنان

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ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات وزير الخارجية اللبنانية الذي قال إن "موقف لبنان ثابت ونابع من حرصه على التزام مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تشكل الضمانة الأساسية لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة، خصوصا وأن لبنان عانى الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم".وأكد بو حبيب "امتناع لبنان عن المشاركة في تبني القرار المقدم أمام مجلس الأمن"، لافتا إلى أنه "سيتم درس الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال إحالة القرار على الجمعية العامة، بالتشاور مع المجموعة العربية في هذا السياق".وشدد وزير الخارجية على أن "الموقف اللبناني ليس موجها ضد ​روسيا​ الاتحادية أو أي دولة أخرى صديقة، إنما هو موقف مبدئي وراسخ اتخذه وسيتخذه لبنان في كل أزمة مشابهة"، وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان صدر عنها، ما سمته "اجتياح الأراضي الأوكرانية"، ودعت روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا.

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