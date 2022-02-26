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وزير الزراعة السعودي: إمدادات السلع الغذائية مستقرة وبمستويات آمنة
وزير الزراعة السعودي: إمدادات السلع الغذائية مستقرة وبمستويات آمنة
أكد وزير الزراعة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن إمدادات ومخزونات السلعة الغذائية في المملكة مستقرة. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
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وأشار الفضلي في بيان له، اليوم السبت، إلى أنه لا توجد مخاوف بشأن وفرة المخزونات والإمدادات في الأسواق المحلية على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. وقال وزير الزراعة السعودي إن المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، التي تشمل الأرز والسكر وزيوت الطعام والشعير عند المستويات الآمنة ولا توجد أي مخاوف من حدوث أي نقص في الكميات المعروضة.
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وزير الزراعة السعودي: إمدادات السلع الغذائية مستقرة وبمستويات آمنة

11:43 GMT 26.02.2022
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حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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أكد وزير الزراعة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن إمدادات ومخزونات السلعة الغذائية في المملكة مستقرة.
وأشار الفضلي في بيان له، اليوم السبت، إلى أنه لا توجد مخاوف بشأن وفرة المخزونات والإمدادات في الأسواق المحلية على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
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24 فبراير, 14:22 GMT
وقال وزير الزراعة السعودي إن المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، التي تشمل الأرز والسكر وزيوت الطعام والشعير عند المستويات الآمنة ولا توجد أي مخاوف من حدوث أي نقص في الكميات المعروضة.
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