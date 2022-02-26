https://arabic.sputniknews.com/20220226/وفاة-الفنانة-المصرية-جالا-فهمي-عن-عمر-ناهز-59-عاما-1059202617.html
وفاة الفنانة المصرية جالا فهمي عن عمر ناهز 59 عاما
وفاة الفنانة المصرية جالا فهمي عن عمر ناهز 59 عاما
توفيت، مساء اليوم السبت، الفنانة المصرية جالا فهمي عن عمر ناهز 59 عاما، وفق ما أعلن شقيقها. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T18:01+0000
2022-02-26T18:01+0000
2022-02-26T18:01+0000
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وكتب مدير التصوير مصطفى فهمي، عبر حسابه على "فيسبوك": "انتقلت إلى رحمة الله أختي جالا فهمي"، ونعى الكثير من نجوم الفن الفنانة الراحلة.وقدمت جالا فهمي أدوار البطولة في عدد من الأفلام أشهرها "طأطأ وريكا وكاظم بيه"، و"جالا جالا"، و"بيتزا بيتزا"، كما شاركت في عدد من المسلسلات بينها "الوسية"، و"ليالي الحلمية".وجالا فهمي هي ابنة المخرج الراحل أشرف فهمي، وبدأت مسيرتها الفنية مبكرا في دور بسيط بفيلم "يوم حلو ويوم مر" أمام الراحلة فاتن حمامة، ثم عملت مع التليفزيون المصري في عدد من البرامج، قبل أن تتجه إلى السينما.وتزوجت جالا فهمي 4 مرات، أولها من الموسيقار الكبير عمر خيرت والذي أرجعت سبب انفصالهما إلى أنه انطوائي وهادئ وله عالمه الخاص.
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وفاة الفنانة المصرية جالا فهمي عن عمر ناهز 59 عاما
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توفيت، مساء اليوم السبت، الفنانة المصرية جالا فهمي عن عمر ناهز 59 عاما، وفق ما أعلن شقيقها.
وكتب مدير التصوير مصطفى فهمي، عبر حسابه على "فيسبوك": "انتقلت إلى رحمة الله أختي جالا فهمي"، ونعى الكثير من نجوم الفن الفنانة الراحلة.
وقدمت جالا فهمي أدوار البطولة في عدد من الأفلام أشهرها "طأطأ وريكا وكاظم بيه"، و"جالا جالا"، و"بيتزا بيتزا"، كما شاركت في عدد من المسلسلات بينها "الوسية"، و"ليالي الحلمية
".
وجالا فهمي هي ابنة المخرج الراحل أشرف فهمي، وبدأت مسيرتها الفنية مبكرا في دور بسيط بفيلم "يوم حلو ويوم مر" أمام الراحلة فاتن حمامة، ثم عملت مع التليفزيون المصري في عدد من البرامج، قبل أن تتجه إلى السينما.
وتزوجت جالا فهمي 4 مرات، أولها من الموسيقار الكبير عمر خيرت
والذي أرجعت سبب انفصالهما إلى أنه انطوائي وهادئ وله عالمه الخاص.