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وفاة الفنانة المصرية جالا فهمي عن عمر ناهز 59 عاما
وفاة الفنانة المصرية جالا فهمي عن عمر ناهز 59 عاما
توفيت، مساء اليوم السبت، الفنانة المصرية جالا فهمي عن عمر ناهز 59 عاما، وفق ما أعلن شقيقها. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T18:01+0000
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وكتب مدير التصوير مصطفى فهمي، عبر حسابه على "فيسبوك": "انتقلت إلى رحمة الله أختي جالا فهمي"، ونعى الكثير من نجوم الفن الفنانة الراحلة.وقدمت جالا فهمي أدوار البطولة في عدد من الأفلام أشهرها "طأطأ وريكا وكاظم بيه"، و"جالا جالا"، و"بيتزا بيتزا"، كما شاركت في عدد من المسلسلات بينها "الوسية"، و"ليالي الحلمية".وجالا فهمي هي ابنة المخرج الراحل أشرف فهمي، وبدأت مسيرتها الفنية مبكرا في دور بسيط بفيلم "يوم حلو ويوم مر" أمام الراحلة فاتن حمامة، ثم عملت مع التليفزيون المصري في عدد من البرامج، قبل أن تتجه إلى السينما.وتزوجت جالا فهمي 4 مرات، أولها من الموسيقار الكبير عمر خيرت والذي أرجعت سبب انفصالهما إلى أنه انطوائي وهادئ وله عالمه الخاص.
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أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر

وفاة الفنانة المصرية جالا فهمي عن عمر ناهز 59 عاما

18:01 GMT 26.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالقاهرة ليلا
القاهرة ليلا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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توفيت، مساء اليوم السبت، الفنانة المصرية جالا فهمي عن عمر ناهز 59 عاما، وفق ما أعلن شقيقها.
وكتب مدير التصوير مصطفى فهمي، عبر حسابه على "فيسبوك": "انتقلت إلى رحمة الله أختي جالا فهمي"، ونعى الكثير من نجوم الفن الفنانة الراحلة.
وقدمت جالا فهمي أدوار البطولة في عدد من الأفلام أشهرها "طأطأ وريكا وكاظم بيه"، و"جالا جالا"، و"بيتزا بيتزا"، كما شاركت في عدد من المسلسلات بينها "الوسية"، و"ليالي الحلمية".
وجالا فهمي هي ابنة المخرج الراحل أشرف فهمي، وبدأت مسيرتها الفنية مبكرا في دور بسيط بفيلم "يوم حلو ويوم مر" أمام الراحلة فاتن حمامة، ثم عملت مع التليفزيون المصري في عدد من البرامج، قبل أن تتجه إلى السينما.
وتزوجت جالا فهمي 4 مرات، أولها من الموسيقار الكبير عمر خيرت والذي أرجعت سبب انفصالهما إلى أنه انطوائي وهادئ وله عالمه الخاص.
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