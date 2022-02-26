https://arabic.sputniknews.com/20220226/وكالة-فرنسا-تعتزم-فرض-إجراءات-جديدة-ضد-روسيا-تتصل-بنظام-سويفت-1059208158.html
وكالة: فرنسا تعتزم فرض إجراءات جديدة ضد روسيا تتصل بنظام "سويفت"
وكالة: فرنسا تعتزم فرض إجراءات جديدة ضد روسيا تتصل بنظام "سويفت"
أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر في قصر الإليزيه، اليوم السبت، بأن فرنسا تعتزم الإعلان عن إجراءات جديدة ضد روسيا تتصل بنظام "سويفت" الدولي للمدفوعات. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T21:00+0000
2022-02-26T21:00+0000
2022-02-26T21:00+0000
أخبار فرنسا
روسيا
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت الوكالة نقلا عن مصدرها، أن الإجراءات الفرنسية الجديدة ضد روسيا، تتصل بنظام "سويفت" للمدفوعات، مشيرة إلى أن باريس قررت تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية على موسكو بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة.وأضاف المصدر أن العقوبات تشمل "إجراءات وطنية تقضي بتجميد أصول مالية لشخصيات روسية"، في موازاة "إجراءات جديدة" من المقرر اتخاذها "مع الشركاء الأوروبيين فيما يتعلق بنظام سويفت".وأمس الأول، قال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال إن موسكو ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم إلحاق الضرر بهذا النظام، مضيفا أن روسيا تستعد للوضع الحالي وتحلل المخاطر.فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تعليقه على النتائج المحتملة للعقوبات الغربية الجديدة على قطاعات التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد الروسي، إنه ستكون هناك مشاكل لكنها قابلة للحل.وفي المقابل، أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا تمكنت من الاستعداد نوعيا للعقوبات المعلنة وإعداد جميع الإجراءات الوقائية.في وقت سابق، وصف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الحرمان من استخدام شبكة "سويفت" بالخيار النووي والأكثر إثارة للانقسام بين المسؤولين الغربيين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , روسيا
وكالة: فرنسا تعتزم فرض إجراءات جديدة ضد روسيا تتصل بنظام "سويفت"
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أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر في قصر الإليزيه، اليوم السبت، بأن فرنسا تعتزم الإعلان عن إجراءات جديدة ضد روسيا تتصل بنظام "سويفت" الدولي للمدفوعات.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت الوكالة نقلا عن مصدرها، أن الإجراءات الفرنسية الجديدة ضد روسيا، تتصل بنظام "سويفت" للمدفوعات، مشيرة إلى أن باريس قررت تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية على موسكو بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة.
وأضاف المصدر أن العقوبات تشمل "إجراءات وطنية تقضي بتجميد أصول مالية لشخصيات روسية"، في موازاة "إجراءات جديدة" من المقرر اتخاذها "مع الشركاء الأوروبيين فيما يتعلق بنظام سويفت".
وأمس الأول، قال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال إن موسكو ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم إلحاق الضرر بهذا النظام، مضيفا أن روسيا تستعد للوضع الحالي
وتحلل المخاطر.
فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تعليقه على النتائج المحتملة للعقوبات الغربية الجديدة على قطاعات التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد الروسي، إنه ستكون هناك مشاكل لكنها قابلة للحل
.
وفي المقابل، أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا تمكنت من الاستعداد
نوعيا للعقوبات المعلنة وإعداد جميع الإجراءات الوقائية.
في وقت سابق، وصف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الحرمان من استخدام شبكة "سويفت" بالخيار النووي والأكثر إثارة للانقسام
بين المسؤولين الغربيين.