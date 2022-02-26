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اليابان: كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا
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اليابان: كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا
اليابان: كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا
قال خفر السواحل الياباني، في ساعة متأخرة من ليل السبت، إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
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كوريا الشمالية, صاروخ باليتسي

اليابان: كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا

23:07 GMT 26.02.2022
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قال خفر السواحل الياباني، في ساعة متأخرة من ليل السبت، إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا.
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