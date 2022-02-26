https://arabic.sputniknews.com/20220226/-اليابان-كوريا-الشمالية-أطلقت-ما-قد-يكون-صاروخا-باليستيا-1059210943.html
اليابان: كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا
اليابان: كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا
قال خفر السواحل الياباني، في ساعة متأخرة من ليل السبت، إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T23:07+0000
2022-02-26T23:07+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
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كوريا الشمالية, صاروخ باليتسي
اليابان: كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا
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قال خفر السواحل الياباني، في ساعة متأخرة من ليل السبت، إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا.