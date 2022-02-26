https://arabic.sputniknews.com/20220226/-حقيقة-تصرف-ساديو-ماني-مع-صلاح-قبل-مباراة-ليفربول-الأخيرة-1059185947.html
حقيقة تصرف ساديو ماني مع صلاح قبل مباراة ليفربول الأخيرة
حقيقة تصرف ساديو ماني مع صلاح قبل مباراة ليفربول الأخيرة
روجت تقارير إعلامية أن اللاعب السنغالي في صفوف ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، رفض الاحتفال بفوز منتخب بلاده ببطولة الأمم الأفريقية قبل مباراة فريقه حفاظا على... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T11:28+0000
2022-02-26T11:28+0000
2022-02-26T12:13+0000
ساديو ماني
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لكن مصدرا مقربا من محمد صلاح أكد لموقع مصراوي أن هذا الكلام عار عن الصحة، نافيا أن يكون ماني رفض الاحتفال من أجل صلاح، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام نورويتش سيتي والتي أقيمت في الدوري الإنجليزي الممتاز.وكانت قناة "كانال +" التي تنقل مباريات البريميرليج، قد قالت إن ساديو ماني لم يرغب في الاحتفال بفوزه بلقب كأس أمم أفريقيا على ملعب آنفيلد حتى لا يزعج زميله في الفريق محمد صلاح.يشار إلى أن منتخب السنغال كان قد فاز على المنتخب المصري في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 والتي أقيمت في الكاميرون، بضربات الجزاء الترجيحية.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/ماني-يكشف-لأول-مرة-كواليس-حواره-مع-أبو-جبل-ومحمد-صلاح-في-لقطة-ضربة-الجزاء-فيديو-1058693235.html
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ساديو ماني
حقيقة تصرف ساديو ماني مع صلاح قبل مباراة ليفربول الأخيرة
11:28 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 12:13 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
روجت تقارير إعلامية أن اللاعب السنغالي في صفوف ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، رفض الاحتفال بفوز منتخب بلاده ببطولة الأمم الأفريقية قبل مباراة فريقه حفاظا على مشاعر زميله المصري محمد صلاح.
لكن مصدرا مقربا من محمد صلاح أكد لموقع مصراوي
أن هذا الكلام عار عن الصحة، نافيا أن يكون ماني رفض الاحتفال من أجل صلاح، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام نورويتش سيتي والتي أقيمت في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكانت قناة
"كانال +" التي تنقل مباريات البريميرليج، قد قالت إن ساديو ماني لم يرغب في الاحتفال بفوزه بلقب كأس أمم أفريقيا على ملعب آنفيلد حتى لا يزعج زميله في الفريق محمد صلاح.
وأوضح المصدر أن ما يثبت عدم صحة هذا الكلام، أنه "لم يكن هناك احتفالية من الأساس
".
يشار إلى أن منتخب السنغال كان قد فاز على المنتخب المصري في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 والتي أقيمت في الكاميرون، بضربات الجزاء الترجيحية
.