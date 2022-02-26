https://arabic.sputniknews.com/20220226/3-لاعبي-كرة-قدم-برازيليين-يعلنون-فرارهم-من-أوكرانيا-إلى-رومانيا-1059199942.html
3 لاعبي كرة قدم برازيليين يعلنون فرارهم من أوكرانيا إلى رومانيا
3 لاعبي كرة قدم برازيليين يعلنون فرارهم من أوكرانيا إلى رومانيا
نجح ثلاثة لاعبي كرة قدم برازيليين، من فريق دنيبرو الأوكراني، في الفرار من أوكرانيا في ظل تصاعد العمليات القتالية في البلاد. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T16:45+0000
2022-02-26T16:45+0000
2022-02-26T16:45+0000
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وأخبر اللاعبون الثلاثة وهم غابرييل بوسنايلو وبيل وفيليبي بيريس، ذويهم ومتابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بتمكنهم من الفرار من أوكرانيا وعبور الحدود نحو رومانيا، مؤكدين أنهم حاليا في أمان، حسبما ذكرت "رويترز".وأفاد اللاعب بيل في رسالة مصورة عبر إنستغرام بعد وصولهم إلى رومانيا، بأنهم عبروا الحدود بعد يومين من الرعب والتوتر الشديد، وأنه وزميليه الآن في طريقهم إلى البرازيل.وأوضح اللاعب البالغ عمره 22 عاما، إنه استقل الحافلة للوصول إلى الحدود مع رومانيا، قبل أن يعبر على قدميه، فيما كتب اللاعب فيليبي بيريس: "الآن يجب علينا مساعدة الموجودين في أوكرانيا، هم يحتاجون حقا لمساعدتنا ودعمنا".يشار إلى أن هذا الثلاثي ضمن مجموعة من البرازيليين نشروا رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين المساعدة للفرار من أوكرانيا بعد الغزو الروسي، فيما طلبت الحكومة البرازيلية من نحو 500 برازيلي في أوكرانيا البقاء على تواصل بالسفارة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة, أخبار العالم الآن
3 لاعبي كرة قدم برازيليين يعلنون فرارهم من أوكرانيا إلى رومانيا
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نجح ثلاثة لاعبي كرة قدم برازيليين، من فريق دنيبرو الأوكراني، في الفرار من أوكرانيا في ظل تصاعد العمليات القتالية في البلاد.
وأخبر اللاعبون الثلاثة وهم غابرييل بوسنايلو وبيل وفيليبي بيريس، ذويهم ومتابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بتمكنهم من الفرار من أوكرانيا وعبور الحدود نحو رومانيا، مؤكدين أنهم حاليا في أمان، حسبما ذكرت "رويترز
".
وأفاد اللاعب بيل في رسالة مصورة عبر إنستغرام بعد وصولهم إلى رومانيا، بأنهم عبروا الحدود بعد يومين من الرعب والتوتر الشديد، وأنه وزميليه الآن في طريقهم إلى البرازيل.
وأوضح اللاعب البالغ عمره 22 عاما، إنه استقل الحافلة للوصول إلى الحدود مع رومانيا، قبل أن يعبر على قدميه، فيما كتب اللاعب فيليبي بيريس: "الآن يجب علينا مساعدة الموجودين في أوكرانيا، هم يحتاجون حقا لمساعدتنا ودعمنا".
يشار إلى أن هذا الثلاثي ضمن مجموعة من البرازيليين نشروا رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين المساعدة للفرار من أوكرانيا بعد الغزو الروسي، فيما طلبت الحكومة البرازيلية من نحو 500 برازيلي في أوكرانيا البقاء على تواصل بالسفارة.