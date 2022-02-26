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40 جنديا أوكرانيا يسلمون أنفسهم إلى سلطات دونيتسك
40 جنديا أوكرانيا يسلمون أنفسهم إلى سلطات دونيتسك
أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، اليوم السبت، استسلام 40 جنديا أوكرانيا، من دون قتال، حيث تم تقديم الطعام والمساعدة الطبية للجنود. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T17:23+0000
2022-02-26T17:36+0000
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وأكدت أمينة المظالم في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، إن "أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم طواعية وتوجهوا إلى جانب جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب موروزوفا، فإن "الجنود الذين ألقوا أسلحتهم لم يقدموا أي شكاوى بشأن ظروف الاعتقال والطعام والعلاج، فقد تم تزويدهم بالمساعدة الطبية الكاملة".وأصدرت وزارة الدفاع الروسية أوامرها للقوات المسلحة الروسية، بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الأوامر صدرت إلى جميع الوحدات الروسية في أوكرانيا باستئناف هجومها، اليوم السبت، من جميع المحاور بعد توقفه أمس الجمعة.وجاء توقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أمس الجمعة، بناء على توقعات تتعلق بإجراء محادثات بين موسكو وكييف، ولكن الهجوم تم استئنافه بعد أن رفضت أوكرانيا التفاوض، كما ناشدت الوزارة الشعب الأوكراني بأن يطلب من سلطات كييف الإجرامية إزالة جميع الأسلحة الثقيلة فورا من على منازلهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الجيش-الروسي-يعرض-المشاهد-الأولى-من-داخل-محطة-تشيرنوبل-النووية-فيديو--1059200937.html
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روسيا, رصد عسكري, العالم

40 جنديا أوكرانيا يسلمون أنفسهم إلى سلطات دونيتسك

17:23 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 17:36 GMT 26.02.2022)
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أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، اليوم السبت، استسلام 40 جنديا أوكرانيا، من دون قتال، حيث تم تقديم الطعام والمساعدة الطبية للجنود.
وأكدت أمينة المظالم في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، إن "أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم طواعية وتوجهوا إلى جانب جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب موروزوفا، فإن "الجنود الذين ألقوا أسلحتهم لم يقدموا أي شكاوى بشأن ظروف الاعتقال والطعام والعلاج، فقد تم تزويدهم بالمساعدة الطبية الكاملة".

وبدورها، ذكرت القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، أنها سيطرت على 12 منطقة سكنية جديدة.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية أوامرها للقوات المسلحة الروسية، بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.
منظر يُظهر محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية أثناء الجولة السياحية الجوية فوق منطقة تشيرنوبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
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17:09 GMT
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الأوامر صدرت إلى جميع الوحدات الروسية في أوكرانيا باستئناف هجومها، اليوم السبت، من جميع المحاور بعد توقفه أمس الجمعة.
وجاء توقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أمس الجمعة، بناء على توقعات تتعلق بإجراء محادثات بين موسكو وكييف، ولكن الهجوم تم استئنافه بعد أن رفضت أوكرانيا التفاوض، كما ناشدت الوزارة الشعب الأوكراني بأن يطلب من سلطات كييف الإجرامية إزالة جميع الأسلحة الثقيلة فورا من على منازلهم.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس14:45 GMT
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