https://arabic.sputniknews.com/20220226/40-جنديا-أوكرانيا-يسلمون-أنفسهم-إلى-سلطات-دونيتسك-1059201692.html
40 جنديا أوكرانيا يسلمون أنفسهم إلى سلطات دونيتسك
40 جنديا أوكرانيا يسلمون أنفسهم إلى سلطات دونيتسك
أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، اليوم السبت، استسلام 40 جنديا أوكرانيا، من دون قتال، حيث تم تقديم الطعام والمساعدة الطبية للجنود. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T17:23+0000
2022-02-26T17:23+0000
2022-02-26T17:36+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
وأكدت أمينة المظالم في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، إن "أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم طواعية وتوجهوا إلى جانب جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب موروزوفا، فإن "الجنود الذين ألقوا أسلحتهم لم يقدموا أي شكاوى بشأن ظروف الاعتقال والطعام والعلاج، فقد تم تزويدهم بالمساعدة الطبية الكاملة".وأصدرت وزارة الدفاع الروسية أوامرها للقوات المسلحة الروسية، بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الأوامر صدرت إلى جميع الوحدات الروسية في أوكرانيا باستئناف هجومها، اليوم السبت، من جميع المحاور بعد توقفه أمس الجمعة.وجاء توقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أمس الجمعة، بناء على توقعات تتعلق بإجراء محادثات بين موسكو وكييف، ولكن الهجوم تم استئنافه بعد أن رفضت أوكرانيا التفاوض، كما ناشدت الوزارة الشعب الأوكراني بأن يطلب من سلطات كييف الإجرامية إزالة جميع الأسلحة الثقيلة فورا من على منازلهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الجيش-الروسي-يعرض-المشاهد-الأولى-من-داخل-محطة-تشيرنوبل-النووية-فيديو--1059200937.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, العالم
40 جنديا أوكرانيا يسلمون أنفسهم إلى سلطات دونيتسك
17:23 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 17:36 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، اليوم السبت، استسلام 40 جنديا أوكرانيا، من دون قتال، حيث تم تقديم الطعام والمساعدة الطبية للجنود.
وأكدت أمينة المظالم في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، إن "أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم طواعية وتوجهوا إلى جانب جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب موروزوفا، فإن "الجنود الذين ألقوا أسلحتهم لم يقدموا أي شكاوى بشأن ظروف الاعتقال والطعام والعلاج، فقد تم تزويدهم بالمساعدة الطبية الكاملة".
وبدورها، ذكرت القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، أنها سيطرت على 12 منطقة سكنية جديدة.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية أوامرها للقوات المسلحة الروسية، بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الأوامر صدرت إلى جميع الوحدات الروسية في أوكرانيا باستئناف هجومها، اليوم السبت، من جميع المحاور بعد توقفه أمس الجمعة.
وجاء توقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أمس الجمعة، بناء على توقعات تتعلق بإجراء محادثات بين موسكو وكييف، ولكن الهجوم تم استئنافه بعد أن رفضت أوكرانيا التفاوض، كما ناشدت الوزارة الشعب الأوكراني بأن يطلب من سلطات كييف الإجرامية إزالة جميع الأسلحة الثقيلة فورا من على منازلهم.