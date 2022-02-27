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ألمانيا: حان الوقت لتغيير موقفنا "180 درجة" بشأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا
ألمانيا: حان الوقت لتغيير موقفنا "180 درجة" بشأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا
أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن الوقت قد حان كي تغير برلين موقفها "180 درجة" بشأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T13:09+0000
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برلين - سبوتنيك. وقالت بيربوك، في جلسة طارئة للبرلمان الألماني (البوندستاغ)، "منذ عدة أسابيع تحدثت في هذه القاعة عن إمدادات الأسلحة وقلت إنه من الضروري تغيير سياستنا بمقدار 180 درجة في الوقت المناسب، وقد حان الوقت الآن لذلك".الجدير بالذكر أن الحكومة الألمانية، قد أعلنت أمس السبت، أن برلين تعتزم إرسال 1000 مدفع مضاد للدبابات و500 صاروخ "ستينغر" إلى أوكرانيا.وقالت الحكومة الألمانية في بيان: "واجبنا دعم أوكرانيا بقوة في الدفاع عن نفسها ضد جيش بوتين. ولهذا سنرسل 1000 مدفع مضاد للدبابات و500 صاروخ ستينغر إلى أصدقائنا في أوكرانيا".وأدانت روسيا مرارا عمليات تسليح أوكرانيا التي ينفذها الغرب ضد المواطنين، مؤكدة أن هذه الإجراءات تخل بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بتوازن الأمن.
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ألمانيا: حان الوقت لتغيير موقفنا "180 درجة" بشأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا

13:09 GMT 27.02.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERTوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERT
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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن الوقت قد حان كي تغير برلين موقفها "180 درجة" بشأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.
برلين - سبوتنيك. وقالت بيربوك، في جلسة طارئة للبرلمان الألماني (البوندستاغ)، "منذ عدة أسابيع تحدثت في هذه القاعة عن إمدادات الأسلحة وقلت إنه من الضروري تغيير سياستنا بمقدار 180 درجة في الوقت المناسب، وقد حان الوقت الآن لذلك".
الجدير بالذكر أن الحكومة الألمانية، قد أعلنت أمس السبت، أن برلين تعتزم إرسال 1000 مدفع مضاد للدبابات و500 صاروخ "ستينغر" إلى أوكرانيا.
الوضع في مدينة كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
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معارك داخل كييف بالقرب من إحدى الوزارات الأوكرانية... فيديو
أمس, 19:07 GMT
وقالت الحكومة الألمانية في بيان: "واجبنا دعم أوكرانيا بقوة في الدفاع عن نفسها ضد جيش بوتين. ولهذا سنرسل 1000 مدفع مضاد للدبابات و500 صاروخ ستينغر إلى أصدقائنا في أوكرانيا".

ووافقت برلين أيضا على نقل 400 بندقية ألمانية الصنع مضادة للدبابات إلى أوكرانيا من هولندا، كما وافقت على نقل مدافع من نوع "9D-30" وذخيرة من إستونيا.

وأدانت روسيا مرارا عمليات تسليح أوكرانيا التي ينفذها الغرب ضد المواطنين، مؤكدة أن هذه الإجراءات تخل بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بتوازن الأمن.
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