https://arabic.sputniknews.com/20220227/ألمانيا-والسويد-تحذران-من-السفر-إلى-روسيا--1059240041.html
ألمانيا والسويد تحذران من السفر إلى روسيا
ألمانيا والسويد تحذران من السفر إلى روسيا
حذرت وزارتي الخارجية في كل من ألمانيا والسويد رعاياهما من السفر إلى روسيا بينما حثت إستونيا مواطنيها على العودة من هناك في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T17:49+0000
2022-02-27T17:49+0000
2022-02-27T17:49+0000
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ونقلت رويترز عن وزارة الخارجية الألمانية بيانا أصدرته، اليوم الأحد، قالت فيه إن استخدام البطاقات الائتمانية غير الروسية داخل روسيا عليه قيود حاليا.من جانبها، قالت وزارة الخارجية السويدية، في البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني على الإنترنت اليوم الأحد، إنه "في ضوء الموقف الأمني الخطير وغير المسبوق في المنطقة هناك بشكل عام، والغموض الذي يكتنف خيارات التنقل والسفر من روسيا وبشأن أنظمة الدفع في البلاد، تنصح الوزارة بعدم السفر إلى روسيا إلا للضرورة القصوى".في السياق ذاته، حثت إستونيا رعاياها في روسيا على إعادة النظر في ضرورة بقائهم هناك والعودة إن أمكن وتجنب المناطق في روسيا وبيلاروسيا المتاخمة للحدود الأوكرانية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر، اليوم الأحد، أوامر للقيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي.وقال بوتين: "الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولون بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي لبحث الوضع في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
ألمانيا والسويد تحذران من السفر إلى روسيا
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حذرت وزارتي الخارجية في كل من ألمانيا والسويد رعاياهما من السفر إلى روسيا بينما حثت إستونيا مواطنيها على العودة من هناك في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ونقلت رويترز عن وزارة الخارجية الألمانية بيانا أصدرته، اليوم الأحد، قالت فيه إن استخدام البطاقات الائتمانية غير الروسية داخل روسيا عليه قيود حاليا.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السويدية، في البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني على الإنترنت اليوم الأحد، إنه "في ضوء الموقف الأمني الخطير وغير المسبوق في المنطقة هناك بشكل عام، والغموض الذي يكتنف خيارات التنقل والسفر من روسيا وبشأن أنظمة الدفع في البلاد، تنصح الوزارة بعدم السفر إلى روسيا إلا للضرورة القصوى".
في السياق ذاته، حثت إستونيا رعاياها في روسيا على إعادة النظر في ضرورة بقائهم هناك والعودة إن أمكن وتجنب المناطق في روسيا وبيلاروسيا المتاخمة للحدود الأوكرانية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر، اليوم الأحد، أوامر للقيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى
بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي.
وقال بوتين: "الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولون بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".
اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي لبحث الوضع في أوكرانيا.