عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/ألمانيا-والسويد-تحذران-من-السفر-إلى-روسيا--1059240041.html
ألمانيا والسويد تحذران من السفر إلى روسيا
ألمانيا والسويد تحذران من السفر إلى روسيا
حذرت وزارتي الخارجية في كل من ألمانيا والسويد رعاياهما من السفر إلى روسيا بينما حثت إستونيا مواطنيها على العودة من هناك في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T17:49+0000
2022-02-27T17:49+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059132769_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_13fb20a6dba2b3b70f5f98f56da11d09.jpg
ونقلت رويترز عن وزارة الخارجية الألمانية بيانا أصدرته، اليوم الأحد، قالت فيه إن استخدام البطاقات الائتمانية غير الروسية داخل روسيا عليه قيود حاليا.من جانبها، قالت وزارة الخارجية السويدية، في البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني على الإنترنت اليوم الأحد، إنه "في ضوء الموقف الأمني الخطير وغير المسبوق في المنطقة هناك بشكل عام، والغموض الذي يكتنف خيارات التنقل والسفر من روسيا وبشأن أنظمة الدفع في البلاد، تنصح الوزارة بعدم السفر إلى روسيا إلا للضرورة القصوى".في السياق ذاته، حثت إستونيا رعاياها في روسيا على إعادة النظر في ضرورة بقائهم هناك والعودة إن أمكن وتجنب المناطق في روسيا وبيلاروسيا المتاخمة للحدود الأوكرانية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر، اليوم الأحد، أوامر للقيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي.وقال بوتين: "الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولون بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي لبحث الوضع في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059132769_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_53282e1a9c2af8ff44f651c104fe4661.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

ألمانيا والسويد تحذران من السفر إلى روسيا

17:49 GMT 27.02.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمطار شيريميتيفو، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022
مطار شيريميتيفو، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
حذرت وزارتي الخارجية في كل من ألمانيا والسويد رعاياهما من السفر إلى روسيا بينما حثت إستونيا مواطنيها على العودة من هناك في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ونقلت رويترز عن وزارة الخارجية الألمانية بيانا أصدرته، اليوم الأحد، قالت فيه إن استخدام البطاقات الائتمانية غير الروسية داخل روسيا عليه قيود حاليا.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السويدية، في البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني على الإنترنت اليوم الأحد، إنه "في ضوء الموقف الأمني الخطير وغير المسبوق في المنطقة هناك بشكل عام، والغموض الذي يكتنف خيارات التنقل والسفر من روسيا وبشأن أنظمة الدفع في البلاد، تنصح الوزارة بعدم السفر إلى روسيا إلا للضرورة القصوى".
في السياق ذاته، حثت إستونيا رعاياها في روسيا على إعادة النظر في ضرورة بقائهم هناك والعودة إن أمكن وتجنب المناطق في روسيا وبيلاروسيا المتاخمة للحدود الأوكرانية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر، اليوم الأحد، أوامر للقيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي.
وقال بوتين: "الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولون بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".
اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي لبحث الوضع في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس17:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала