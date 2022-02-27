https://arabic.sputniknews.com/20220227/أميرة-سعودية-تبهر-الحضور-في-بطولة-كأس-السعودية-للخيل-2022--1059228466.html
أميرة سعودية تبهر الحضور في بطولة كأس السعودية للخيل 2022
أميرة سعودية تبهر الحضور في بطولة كأس السعودية للخيل 2022
سرقت الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود، الأضواء بإطلالتها الجميلة، وذلك أثناء حضورها بطولة كأس السعودية للخيل 2022 في ميدان الملك عبد العزيز... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T13:56+0000
2022-02-27T13:56+0000
2022-02-27T13:56+0000
العالم العربي
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103593/90/1035939053_0:207:4000:2457_1920x0_80_0_0_5f82b962ed082f276e7b52e6d8d4b918.jpg
وكانت الأميرة السعودية قد شاركت متابعيها عبر موقع "إنستغرام"، صورة ليدها المزينة بقفاز من الدانتيل الأسود وخاتم ألماسي إضافة إلى سوار يحمل شعار السعودية.كما تداول محبوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورة تظهر الأميرة الجوهرة مع ابنتها ماجدة السديري، مشيرين إلى وجود تشابه كبير بين الأميرة وابنتها.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103593/90/1035939053_226:0:3775:2662_1920x0_80_0_0_6a6c3c09573f29c9d10d468c3cf40d1d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية
أميرة سعودية تبهر الحضور في بطولة كأس السعودية للخيل 2022
تابعنا عبر
سرقت الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود، الأضواء بإطلالتها الجميلة، وذلك أثناء حضورها بطولة كأس السعودية للخيل 2022 في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية.
وكانت الأميرة السعودية قد شاركت متابعيها عبر موقع "إنستغرام"، صورة ليدها المزينة بقفاز من الدانتيل الأسود وخاتم ألماسي إضافة إلى سوار يحمل شعار السعودية.
كما تداول محبوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورة تظهر الأميرة الجوهرة مع ابنتها ماجدة السديري، مشيرين إلى وجود تشابه كبير بين الأميرة وابنتها.