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أميرة سعودية تبهر الحضور في بطولة كأس السعودية للخيل 2022
أميرة سعودية تبهر الحضور في بطولة كأس السعودية للخيل 2022
سرقت الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود، الأضواء بإطلالتها الجميلة، وذلك أثناء حضورها بطولة كأس السعودية للخيل 2022 في ميدان الملك عبد العزيز... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T13:56+0000
2022-02-27T13:56+0000
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وكانت الأميرة السعودية قد شاركت متابعيها عبر موقع "إنستغرام"، صورة ليدها المزينة بقفاز من الدانتيل الأسود وخاتم ألماسي إضافة إلى سوار يحمل شعار السعودية.كما تداول محبوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورة تظهر الأميرة الجوهرة مع ابنتها ماجدة السديري، مشيرين إلى وجود تشابه كبير بين الأميرة وابنتها.
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العالم العربي, السعودية

أميرة سعودية تبهر الحضور في بطولة كأس السعودية للخيل 2022

13:56 GMT 27.02.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEعلم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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سرقت الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود، الأضواء بإطلالتها الجميلة، وذلك أثناء حضورها بطولة كأس السعودية للخيل 2022 في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية.
وكانت الأميرة السعودية قد شاركت متابعيها عبر موقع "إنستغرام"، صورة ليدها المزينة بقفاز من الدانتيل الأسود وخاتم ألماسي إضافة إلى سوار يحمل شعار السعودية.
كما تداول محبوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورة تظهر الأميرة الجوهرة مع ابنتها ماجدة السديري، مشيرين إلى وجود تشابه كبير بين الأميرة وابنتها.
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