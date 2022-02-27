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أم تنقذ طفليها من كومة ثلجية ضخمة سقطت من سطح منزل في تتارستان.. فيديو
أم تنقذ طفليها من كومة ثلجية ضخمة سقطت من سطح منزل في تتارستان.. فيديو
تداول رواد التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطع فيديو يظهر كيف أن امرأة تنقذ طفليها من كومة ضخمة من الثلج، تساقطت من سطح أحد المنازل المجاورة في جمهورية تتارستان... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T08:41+0000
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ويظهر الفيديو كيف تصرفت السيدة وفقا لغريزة الأمومة، حيث اندفعت بسرعة، وهي تحمل أحد طفليها بين ذراعيها، لتسحب الثاني بيدها بعيدا عن كمية هائلة من الثلج المتساقط.
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العالم, روسيا, نادي الفيديو

أم تنقذ طفليها من كومة ثلجية ضخمة سقطت من سطح منزل في تتارستان.. فيديو

08:41 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 09:36 GMT 27.02.2022)
© AP Photo / Matthias Schraderيغطي الثلج المناظر الطبيعية في مقاطعة جنوب تيرول الإيطالية الناطقة بالألمانية في راسون-أنترسيلفا، إيطاليا، 23 يناير 2021
يغطي الثلج المناظر الطبيعية في مقاطعة جنوب تيرول الإيطالية الناطقة بالألمانية في راسون-أنترسيلفا، إيطاليا، 23 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Matthias Schrader
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تداول رواد التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطع فيديو يظهر كيف أن امرأة تنقذ طفليها من كومة ضخمة من الثلج، تساقطت من سطح أحد المنازل المجاورة في جمهورية تتارستان الروسية.
ويظهر الفيديو كيف تصرفت السيدة وفقا لغريزة الأمومة، حيث اندفعت بسرعة، وهي تحمل أحد طفليها بين ذراعيها، لتسحب الثاني بيدها بعيدا عن كمية هائلة من الثلج المتساقط.
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