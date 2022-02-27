https://arabic.sputniknews.com/20220227/أم-تنقذ-طفليها-من-كومة-ثلجية-ضخمة-سقطت-من-سطح-منزل-في-تتارستان-فيديو-1059216471.html
أم تنقذ طفليها من كومة ثلجية ضخمة سقطت من سطح منزل في تتارستان.. فيديو
أم تنقذ طفليها من كومة ثلجية ضخمة سقطت من سطح منزل في تتارستان.. فيديو
تداول رواد التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطع فيديو يظهر كيف أن امرأة تنقذ طفليها من كومة ضخمة من الثلج، تساقطت من سطح أحد المنازل المجاورة في جمهورية تتارستان... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T08:41+0000
2022-02-27T08:41+0000
2022-02-27T09:36+0000
العالم
روسيا
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ويظهر الفيديو كيف تصرفت السيدة وفقا لغريزة الأمومة، حيث اندفعت بسرعة، وهي تحمل أحد طفليها بين ذراعيها، لتسحب الثاني بيدها بعيدا عن كمية هائلة من الثلج المتساقط.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, نادي الفيديو
أم تنقذ طفليها من كومة ثلجية ضخمة سقطت من سطح منزل في تتارستان.. فيديو
08:41 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 09:36 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
تداول رواد التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطع فيديو يظهر كيف أن امرأة تنقذ طفليها من كومة ضخمة من الثلج، تساقطت من سطح أحد المنازل المجاورة في جمهورية تتارستان الروسية.
ويظهر الفيديو كيف تصرفت السيدة وفقا لغريزة الأمومة، حيث اندفعت بسرعة، وهي تحمل أحد طفليها بين ذراعيها، لتسحب الثاني بيدها بعيدا عن كمية هائلة من الثلج المتساقط.