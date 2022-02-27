https://arabic.sputniknews.com/20220227/أوكرانيا-تحث-منظمة-الصحة-العالمية-على-وقف-التعاون-مع-روسيا-1059242261.html
أوكرانيا تحث منظمة الصحة العالمية على وقف التعاون مع روسيا
أوكرانيا تحث منظمة الصحة العالمية على وقف التعاون مع روسيا
حث وزير الصحة الأوكراني، اليوم الأحد، منظمة الصحة العالمية، على وقف التعاون مع روسيا، في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T18:51+0000
2022-02-27T18:51+0000
2022-02-27T18:52+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الصحة الأوكراني، في تصريحات الأحد: "نحث منظمة الصحة العالمية على وقف التعاون مع روسيا".في سياق متصل، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أوامر للقيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي.وقال بوتين: "الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولون بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي لبحث الوضع في أوكرانيا.وتستمر عملية القوات المسلحة الروسية العسكرية لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من العدوان الأوكراني لليوم الرابع على التوالي.وتعمل قوات الجمهوريتين على الهجوم والسيطرة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بدعم ناري وتغطية من القوات المسلحة الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
أوكرانيا تحث منظمة الصحة العالمية على وقف التعاون مع روسيا
18:51 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 18:52 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
حث وزير الصحة الأوكراني، اليوم الأحد، منظمة الصحة العالمية، على وقف التعاون مع روسيا، في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الصحة الأوكراني، في تصريحات الأحد: "نحث منظمة الصحة العالمية على وقف التعاون مع روسيا".
في سياق متصل، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أوامر للقيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى
بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي.
وقال بوتين: "الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولون بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".
اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي لبحث الوضع في أوكرانيا.
وتستمر عملية القوات المسلحة الروسية العسكرية لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من العدوان الأوكراني لليوم الرابع على التوالي
.
وتعمل قوات الجمهوريتين على الهجوم والسيطرة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بدعم ناري وتغطية من القوات المسلحة الروسية.