https://arabic.sputniknews.com/20220227/أوكرانيا-تعلن-تشكيل-الفيلق-الأممي-للدفاع-الإقليمي-1059223691.html
أوكرانيا تعلن تشكيل الفيلق الأممي للدفاع الإقليمي
أوكرانيا تعلن تشكيل الفيلق الأممي للدفاع الإقليمي
حث وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، اليوم الأحد، الأجانب الراغبين في القتال في أوكرانيا، على الاتصال بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية لأوكرانيا في بلدانهم. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T12:10+0000
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وقال كوليبا في تغريدة له عبر منصة تويتر، إن "الأجانب الذين يرغبون في الدفاع عن أوكرانيا في إطار فيلق الدفاع الإقليمي الأممي، يمكنهم مراجعة سفارات أوكرانيا في بلدان إقامتهم".وتابع وزير الخارجية الأوكراني: "الأجانب الذين يريدون الدفاع عن أوكرانيا والنظام العالمي ضمن الفيلق الأممي للدفاع الإقليمي لأوكرانيا، أحثكم على الاتصال بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية لأوكرانيا في بلدانكم".وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن تشكيل فيلق دفاع أجنبي للمتطوعين من خارج أوكرانيا، حيث دعا زيلينسكي كل من يريد التوجه إلى أوكرانيا وحمل السلاح للدفاع عنها، مشيرا إلى أن الساحة مفتوحة للجميع.فيما كان قائد القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، قد كشف يوم الأربعاء 9 فبراير/شباط، عن ظهور مرتزقة عسكريين أجانب في أوكرانيا، بينهم أشخاص من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/دونيتسك-مرتزقة-أجانب-يقاتلون-إلى-جانب-الجيش-الأوكراني-1058246521.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
أوكرانيا تعلن تشكيل الفيلق الأممي للدفاع الإقليمي
12:10 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 12:17 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
حث وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، اليوم الأحد، الأجانب الراغبين في القتال في أوكرانيا، على الاتصال بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية لأوكرانيا في بلدانهم.
وقال كوليبا في تغريدة له عبر منصة تويتر، إن "الأجانب الذين يرغبون في الدفاع عن أوكرانيا في إطار فيلق الدفاع الإقليمي الأممي، يمكنهم مراجعة سفارات أوكرانيا في بلدان إقامتهم".
وتابع وزير الخارجية الأوكراني: "الأجانب الذين يريدون الدفاع عن أوكرانيا والنظام العالمي ضمن الفيلق الأممي للدفاع الإقليمي لأوكرانيا، أحثكم على الاتصال بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية لأوكرانيا في بلدانكم".
وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن تشكيل فيلق دفاع أجنبي للمتطوعين من خارج أوكرانيا، حيث دعا زيلينسكي كل من يريد التوجه إلى أوكرانيا وحمل السلاح للدفاع عنها، مشيرا إلى أن الساحة مفتوحة للجميع.
فيما كان قائد القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين،
قد كشف يوم الأربعاء 9 فبراير/شباط، عن ظهور مرتزقة عسكريين أجانب في أوكرانيا، بينهم أشخاص من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى.