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أوكرانيا تعلن تشكيل الفيلق الأممي للدفاع الإقليمي
أوكرانيا تعلن تشكيل الفيلق الأممي للدفاع الإقليمي
حث وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، اليوم الأحد، الأجانب الراغبين في القتال في أوكرانيا، على الاتصال بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية لأوكرانيا في بلدانهم. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T12:10+0000
2022-02-27T12:17+0000
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وقال كوليبا في تغريدة له عبر منصة تويتر، إن "الأجانب الذين يرغبون في الدفاع عن أوكرانيا في إطار فيلق الدفاع الإقليمي الأممي، يمكنهم مراجعة سفارات أوكرانيا في بلدان إقامتهم".وتابع وزير الخارجية الأوكراني: "الأجانب الذين يريدون الدفاع عن أوكرانيا والنظام العالمي ضمن الفيلق الأممي للدفاع الإقليمي لأوكرانيا، أحثكم على الاتصال بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية لأوكرانيا في بلدانكم".وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن تشكيل فيلق دفاع أجنبي للمتطوعين من خارج أوكرانيا، حيث دعا زيلينسكي كل من يريد التوجه إلى أوكرانيا وحمل السلاح للدفاع عنها، مشيرا إلى أن الساحة مفتوحة للجميع.فيما كان قائد القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، قد كشف يوم الأربعاء 9 فبراير/شباط، عن ظهور مرتزقة عسكريين أجانب في أوكرانيا، بينهم أشخاص من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/دونيتسك-مرتزقة-أجانب-يقاتلون-إلى-جانب-الجيش-الأوكراني-1058246521.html
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أوكرانيا تعلن تشكيل الفيلق الأممي للدفاع الإقليمي

12:10 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 12:17 GMT 27.02.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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حث وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، اليوم الأحد، الأجانب الراغبين في القتال في أوكرانيا، على الاتصال بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية لأوكرانيا في بلدانهم.
وقال كوليبا في تغريدة له عبر منصة تويتر، إن "الأجانب الذين يرغبون في الدفاع عن أوكرانيا في إطار فيلق الدفاع الإقليمي الأممي، يمكنهم مراجعة سفارات أوكرانيا في بلدان إقامتهم".
وتابع وزير الخارجية الأوكراني: "الأجانب الذين يريدون الدفاع عن أوكرانيا والنظام العالمي ضمن الفيلق الأممي للدفاع الإقليمي لأوكرانيا، أحثكم على الاتصال بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية لأوكرانيا في بلدانكم".
أحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 22 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
دونيتسك: مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني
9 فبراير, 09:01 GMT
وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن تشكيل فيلق دفاع أجنبي للمتطوعين من خارج أوكرانيا، حيث دعا زيلينسكي كل من يريد التوجه إلى أوكرانيا وحمل السلاح للدفاع عنها، مشيرا إلى أن الساحة مفتوحة للجميع.
فيما كان قائد القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، قد كشف يوم الأربعاء 9 فبراير/شباط، عن ظهور مرتزقة عسكريين أجانب في أوكرانيا، بينهم أشخاص من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى.
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Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:26 GMT
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