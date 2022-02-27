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https://arabic.sputniknews.com/20220227/إحباط-هجوم-إرهابي-لـداعش-الإرهابي-في-كالوغا-الروسية--1059222621.html
إحباط هجوم إرهابي لـ"داعش" الإرهابي في كالوغا الروسية
إحباط هجوم إرهابي لـ"داعش" الإرهابي في كالوغا الروسية
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأحد، هجوما إرهابيا في منطقة كالوغا، كان يتم التحضير له بتوجيه من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T11:48+0000
2022-02-27T12:05+0000
روسيا
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وبحسب البيان، فقد "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجوما إرهابيا على إحدى المنشآت وضد ضباط إنفاذ القانون في منطقة كالوغا".وتابع البيان "ونتيجة للإجراءات المتخذة، تم اعتقال مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى، تلقى تدريبات على يد مسلحي تنظيم (داعش) الارهابي الدولي المحظور في روسيا".الجدير بالذكر، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كان قد أحبط الأربعاء الماضي، هجومًا إرهابيًا استهدف كنيسة أرثوذكسية في شبه جزيرة القرم، واعتقل ستة أفراد.وقال الجهاز في بيان: "منع جهاز الأمن الفيدرالي وقوع عمل إرهابي في جمهورية القرم. ونتيجة للإجراءات المتخذة، تم اعتقال ستة مواطنين روس، من أنصار المنظمة المتطرفة الأوكرانية "برافي سيكتور" أو (القطاع الأيمن)، (منظمة محظورة في روسيا)، الذين كانوا يستعدون لتفجير عبوة ناسفة في إحدى الكنائس الأرثوذكسية في المنطقة لتخويف السكان".وأضاف "صادر جهاز الأمن الفيدرالي مكونات عبوة ناسفة من أحد المحتجزين بتهمة التحضير لعمل إرهابي في شبه جزيرة القرم، كما تم العثور على مراسلات مع خطط ورموز "القطاع الأيمن"، حسبما أفاد به مكتب الأمن المركزي".
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الجيش-الروسي-يعرض-المشاهد-الأولى-من-داخل-محطة-تشيرنوبل-النووية-فيديو--1059200937.html
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روسيا

إحباط هجوم إرهابي لـ"داعش" الإرهابي في كالوغا الروسية

11:48 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 12:05 GMT 27.02.2022)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورأحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص
أحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأحد، هجوما إرهابيا في منطقة كالوغا، كان يتم التحضير له بتوجيه من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا.
وبحسب البيان، فقد "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجوما إرهابيا على إحدى المنشآت وضد ضباط إنفاذ القانون في منطقة كالوغا".
وتابع البيان "ونتيجة للإجراءات المتخذة، تم اعتقال مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى، تلقى تدريبات على يد مسلحي تنظيم (داعش) الارهابي الدولي المحظور في روسيا".
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الجدير بالذكر، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كان قد أحبط الأربعاء الماضي، هجومًا إرهابيًا استهدف كنيسة أرثوذكسية في شبه جزيرة القرم، واعتقل ستة أفراد.
وقال الجهاز في بيان: "منع جهاز الأمن الفيدرالي وقوع عمل إرهابي في جمهورية القرم. ونتيجة للإجراءات المتخذة، تم اعتقال ستة مواطنين روس، من أنصار المنظمة المتطرفة الأوكرانية "برافي سيكتور" أو (القطاع الأيمن)، (منظمة محظورة في روسيا)، الذين كانوا يستعدون لتفجير عبوة ناسفة في إحدى الكنائس الأرثوذكسية في المنطقة لتخويف السكان".
وأضاف "صادر جهاز الأمن الفيدرالي مكونات عبوة ناسفة من أحد المحتجزين بتهمة التحضير لعمل إرهابي في شبه جزيرة القرم، كما تم العثور على مراسلات مع خطط ورموز "القطاع الأيمن"، حسبما أفاد به مكتب الأمن المركزي".
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