https://arabic.sputniknews.com/20220227/إصابات-كورونا-تتراجع-في-السعودية-بنسبة-90-ومناقشة-خلع-الكمامات-1059232001.html
إصابات كورونا تتراجع في السعودية بنسبة 90%... ومناقشة خلع الكمامات
إصابات كورونا تتراجع في السعودية بنسبة 90%... ومناقشة خلع الكمامات
أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية تراجع أعداد إصابات كورونا في المملكة، مشددة على أن هناك تقييما لإيقاف ارتداء الكمامات. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T15:24+0000
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وقال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، في المؤتمر الدوري لمتابعة مستجدات كورونا، "نبشركم.. منحنى كورونا في المملكة في اتجاه النزول"، موضحا أن "إصابات كورونا في المملكة تراجعت بنسبة 90%، تراجع الحالات الحرجة بنسبة 45%".ولفت العبد العالي إلى أن إيقاف ارتداء الكمامات خاضعة للتقييم المستمر.وكانت السعودية سبق وأعلنت أنه اعتبارًا من 1 فبراير/ شباط 2022 سيكون ظهور حالة محصن في تطبيق "توكلنا" لمن يأخذ الجرعة الثالثة "التعزيزية" فقط.وأكدت السلطات في السعودية على أن الجرعة الثالثة ستكون شرطًا لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، ودخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
إصابات كورونا تتراجع في السعودية بنسبة 90%... ومناقشة خلع الكمامات
15:24 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 15:26 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية تراجع أعداد إصابات كورونا في المملكة، مشددة على أن هناك تقييما لإيقاف ارتداء الكمامات.
وقال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، في المؤتمر الدوري لمتابعة مستجدات كورونا، "نبشركم.. منحنى كورونا في المملكة في اتجاه النزول"، موضحا أن "إصابات كورونا في المملكة تراجعت بنسبة 90%، تراجع الحالات الحرجة بنسبة 45%".
ولفت العبد العالي إلى أن إيقاف ارتداء الكمامات خاضعة للتقييم المستمر.
وكانت السعودية سبق وأعلنت أنه اعتبارًا من 1 فبراير/ شباط 2022 سيكون ظهور حالة محصن في تطبيق "توكلنا" لمن يأخذ الجرعة الثالثة "التعزيزية" فقط.
وأكدت السلطات في السعودية على أن الجرعة الثالثة ستكون شرطًا لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، ودخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.