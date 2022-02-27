https://arabic.sputniknews.com/20220227/إصابة-أول-مواطن-مصري-في-أوكرانيا-1059244056.html

إصابة أول مواطن مصري في أوكرانيا

إصابة أول مواطن مصري في أوكرانيا

أصيب مواطن مصري يعمل في أوكرانيا وحالته الصحية مستقرة بحسب بيان لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T19:40+0000

2022-02-27T19:40+0000

2022-02-27T19:40+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأشار البيان إلى أن نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عقدت اليوم الأحد اجتماعا عبر تطبيق "زووم" بممثلي الجالية المصرية في مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاعهم، بحسب موقع "المصري اليوم".وأضاف أنه خلال الاجتماع أعلن رموز الجالية أن هناك حالة إصابة لمصري يدعى محمد سعد محمد زايد مقيم ويعمل في أوكرانيا.وأوضحوا أنه أُصيب من جراء قصف جوي، في أحد شوارع مدينة خاركوف وحالته الآن مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية العاجلة داخل المستشفى عقب إجراء جراحة، وشددت الوزيرة على استمرار متابعة حالته والاطمئنان عليه.وسبق ونفت الحكومة المصرية، اليوم، ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل بشأن وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا.وكتب وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عبر صفحتها على "فيسبوك": "أرجو توخي الحذر فيما ينقل من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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