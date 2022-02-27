https://arabic.sputniknews.com/20220227/إعلام-إسرائيل-تستعد-لاستقبال-عشرات-الآلاف-من-مهاجري-أوكرانيا-1059217511.html

إعلام: إسرائيل تستعد لاستقبال عشرات الآلاف من مهاجري أوكرانيا

إعلام: إسرائيل تستعد لاستقبال عشرات الآلاف من مهاجري أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية على استعداد لاستقبال عشرات الآلاف من مهاجري أوكرانيا، خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T09:37+0000

2022-02-27T09:37+0000

2022-02-27T09:37+0000

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وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أمس السبت، بأن حوالي 10 آلاف أوكراني سيهاجرون إلى إسرائيل، في الأسابيع المقبلة، وبأن وزارة الهجرة والاستيعاب في تل أبيب مستعدة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من مهاجري أوكرانيا.وبدورها، أكدت الوزارة الإسرائيلية أنها مستعدة للهجرة الطارئة لليهود الأوكرانيين، على خلفية التصعيد في أوكرانيا، وبأن الوزارة بقيادة الوزيرة، بنينا تامانو شطا، تعد كل القطاعات لمساعدة واستيعاب أي يهودي يرغب في الهجرة إلى إسرائيل.وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الهجرة والاستيعاب قد اتفقت مع وزارة المالية، بزعامة أفيغدور ليبرمان، على تقديم ميزانيات إضافية لتفعيل عملية الهجرة الطارئة من أوكرانيا.وبدورها، افتتحت الوكالة اليهودية، أمس السبت، 6 مراكز على حدود أوكرانيا تمهيدا لنقل اليهود إلى إسرائيل، بين أوكرانيا وكل من بولندا ومولدوفا ورومانيا والمجر، بهدف المساعدة في تدفق موجات الهجرة المتوقعة إلى إسرائيل.وحتى اليوم، كانت الوكالة اليهودية تعمل من منطقة مركزية واحدة في مدينة لفوف غربي أوكرانيا. وتتوقع الوكالة التي تأسست عام 1929، وساعدت منذ ذلك الوقت على تهجير ما يزيد عن 3 ملايين يهودي إلى إسرائيل، ارتفاعا كبيرا في الهجرة عقب العملية العسكرية الروسية، بحسب الصحيفة.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220226/الوكالة-اليهودية-تفتح-6-مراكز-هجرة-على-حدود-أوكرانيا-1059208577.html

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