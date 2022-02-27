https://arabic.sputniknews.com/20220227/إعلام-بينيت-أبلغ-وزراء-حكومته-عزم-إسرائيل-تأييد-إدانة-روسيا-في-الأمم-المتحدة-1059247832.html

إعلام: بينيت أبلغ وزراء حكومته عزم إسرائيل تأييد إدانة روسيا في الأمم المتحدة

إعلام: بينيت أبلغ وزراء حكومته عزم إسرائيل تأييد إدانة روسيا في الأمم المتحدة

قالت صحيفة عبرية، مساء اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أبلغ المجلس الوزراء الأمني المصغر (كابينت)، أن إسرائيل ستؤيد الموقف الأمريكي بإدانة... 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T21:44+0000

2022-02-27T21:44+0000

2022-02-27T21:44+0000

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وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "أوضح رئيس الوزراء بينيت في اجتماع الكابينت، وكذلك في وقت سابق من اجتماع مجلس الوزراء، أن إسرائيل ستصوت لصالح القرار الذي سيطرحه الأمريكيون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدعو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا و تدين روسيا".وأضافت: "وفقا للتقديرات التي سمعت في الاجتماع، لا يتوقع حدوث مواجهة مع روسيا نتيجة لذلك، وأنه إذا لم تتحدث إسرائيل عن الحرب كثيرا- فسوف يتفهم الروس".من جانبها، قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد خلال جلسة الكابينيت مساء اليوم إن "على إسرائيل التزام الصمت وعدم الحديث عن الحرب إطلاقا"، وفق الصحيفة.في سياق متصل، قال موقع "واللا" العبري، إن المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، احتجت لدى نظيرها الإسرائيلي جلعاد إردان على رفض إسرائيل دعم مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء الجمعة والذي يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية الإسرائيليين، قد أشارا الأسبوع الماضي، إلى إن الولايات المتحدة تتفهم موقف إسرائيل ولم تضغط عليها فيما يتعلق بموقفها من العملية العسكرية الروسية.وأضاف الموقع: "لكن اتضح أن وراء الكواليس كان هناك بالفعل ضغوط أمريكية واستياء من جانب إدارة بايدن تجاه السلوك الإسرائيلي".وأوضح أن إسرائيل ليست عضوا في مجلس الأمن الدولي، لكن قبل نحو أسبوع توجهت الولايات المتحدة إليها وإلى عشرات الدول الأخرى وطلبت منهم الانضمام إلى مشروع القرار، أي التعبير عن دعمهم له حتى بدون التصويت عليه.وأضاف: " تباطأت إسرائيل ولم تقدم أي رد واضح للأمريكيين حتى منتصف ليل الجمعة عندما بدأت جلسة مجلس الأمن. في المقابل، أعرب أكثر من 80 عضوا من غير أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن دعمهم للقرار الأمريكي".وفي نهاية الأمر، صوت 11 عضوا في مجلس الأمن لصالح إدانة روسيا. وامتنعت ثلاث دول - الصين والهند والإمارات العربية المتحدة - عن التصويت، فيما صوتت روسيا ضد القرار، واستخدمت حق النقض (فيتو) ضده.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/روسيا-تستخدم-حق-النقض-ضد-المشروع-الأمريكي-بشأن-أوكرانيا-والإمارات-والصين-والهند-ترفض-التصويت-1059169605.html

https://arabic.sputniknews.com/20220227/أوكرانيا-تعلق-على-سعي-بينيت-التوسط-لدى-روسيا-لوقف-إطلاق-النار-1059244209.html

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