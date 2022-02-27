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وكالة: الوفد الأوكراني يتوجه إلى مدينة غوميل البيلاروسية لإجراء المفاوضات مع روسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220227/إعلام-مجلس-محافظي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يعقد-اجتماعا-طارئا-بشأن-أوكرانيا-الأربعاء-المقبل-1059221787.html
إعلام: مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعقد اجتماعا طارئا بشأن أوكرانيا الأربعاء المقبل
إعلام: مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعقد اجتماعا طارئا بشأن أوكرانيا الأربعاء المقبل
نقلت وسائل إعلام غربية عن دبلوماسيين أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعقد اجتماعا طارئا بشأن أوكرانيا يوم الأربعاء المقبل. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T11:27+0000
2022-02-27T11:27+0000
العالم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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وبحسب أحد الدبلوماسيين، فإن أحد البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع سيكون مناقشة التداعيات الأمنية للأحداث في أوكرانيا. وقال دبلوماسي آخر للوكالة إن الاجتماع عقد بدعوة من كندا وبولندا بناء على طلب أوكرانيا، التي ليست عضوا في المنظمة.في وقت سابق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية منخفضة، ولا تشكل أي تهديد للسكان، بخلاف ادعاءات أوكرانية.جاء ذلك في بيان للوكالة ردا على تقارير صدرت من الجانب الأوكراني في وقت سابق اليوم، وأفادت بأن قياسات إشعاع أعلى في موقع تشيرنوبيل.وقالت الهيئة التنظيمية الأوكرانية المعنية بالإشراف على المنشآت النووية، إن الارتفاع المزعوم في الإشعاعات ربما يكون ناجما عن تحريك مركبات عسكرية ثقيلة للتربة التي لا تزال ملوثة منذ حادث عام 1986.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، سيطرة القوات الجوية بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية، في أعقاب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين.وأضافت أنها اتفقت مع جنود كتيبة حماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية على "الأمن المشترك لوحدات الطاقة"، حيث يواصل أفراد المحطة خدمة المرافق في الوضع العادي ومراقبة الوضع الإشعاعي.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الطاقة-الذرية-تكذب-رواية-كييف-حول-تشيرنوبيل-بعد-سيطرة-القوات-الروسية-عليها-1059164118.html
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العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إعلام: مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعقد اجتماعا طارئا بشأن أوكرانيا الأربعاء المقبل

11:27 GMT 27.02.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 23 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 23 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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نقلت وسائل إعلام غربية عن دبلوماسيين أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعقد اجتماعا طارئا بشأن أوكرانيا يوم الأربعاء المقبل.
وبحسب أحد الدبلوماسيين، فإن أحد البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع سيكون مناقشة التداعيات الأمنية للأحداث في أوكرانيا. وقال دبلوماسي آخر للوكالة إن الاجتماع عقد بدعوة من كندا وبولندا بناء على طلب أوكرانيا، التي ليست عضوا في المنظمة.
في وقت سابق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية منخفضة، ولا تشكل أي تهديد للسكان، بخلاف ادعاءات أوكرانية.
جاء ذلك في بيان للوكالة ردا على تقارير صدرت من الجانب الأوكراني في وقت سابق اليوم، وأفادت بأن قياسات إشعاع أعلى في موقع تشيرنوبيل.
وقالت الهيئة التنظيمية الأوكرانية المعنية بالإشراف على المنشآت النووية، إن الارتفاع المزعوم في الإشعاعات ربما يكون ناجما عن تحريك مركبات عسكرية ثقيلة للتربة التي لا تزال ملوثة منذ حادث عام 1986.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، سيطرة القوات الجوية بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية، في أعقاب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين.
وأضافت أنها اتفقت مع جنود كتيبة حماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية على "الأمن المشترك لوحدات الطاقة"، حيث يواصل أفراد المحطة خدمة المرافق في الوضع العادي ومراقبة الوضع الإشعاعي.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
كارثة تشيرنوبيل - أشخاص يرتدون زيا واقيا قبل العمل على إزالة الأجزاء التالفة من سقف المفاعل الذري لمحطة تشيرنوبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
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"الطاقة الذرية" تكذب رواية كييف حول "تشيرنوبيل" بعد سيطرة القوات الروسية عليها
25 فبراير, 18:53 GMT
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