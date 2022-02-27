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https://arabic.sputniknews.com/20220227/الإليزيه-فرنسا-تعتزم-تقديم-مشروع-قرار-بمجلس-الأمن-لإرسال-مساعدات-إنسانية-لأوكرانيا-1059244727.html
الإليزيه: فرنسا تعتزم تقديم مشروع قرار بمجلس الأمن لإرسال مساعدات إنسانية لأوكرانيا
الإليزيه: فرنسا تعتزم تقديم مشروع قرار بمجلس الأمن لإرسال مساعدات إنسانية لأوكرانيا
أعلن قصر الإليزيه، اليوم الأحد، أن فرنسا تعتزم غدا الاثنين تقديم مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب الأوكراني. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T19:55+0000
2022-02-27T19:55+0000
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باريس- سبوتنيك. وقال قصر الإليزيه في بيان: "خلال المحادثات الهاتفية الدولية حول الأزمة الأوكرانية، يومي السبت والأحد 26 و27 شباط/فبراير أشار رئيس الجمهورية ونظرائه إلى أهمية العمل على إيصال المساعدة الإنسانية إلى أوكرانيا".وأضاف البيان: "بناء على ذلك، فرنسا ستتقدم غدا بمشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق تلبية لاحتياجات المواطنين الأوكرانيين".وبحسب البيان، فإن فرنسا ستطالب بوقف إطلاق النار، بجانب المساعدات الإنسانية الطارئة.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , روسيا

الإليزيه: فرنسا تعتزم تقديم مشروع قرار بمجلس الأمن لإرسال مساعدات إنسانية لأوكرانيا

19:55 GMT 27.02.2022
© facebook.comقصر الرئاسة "الإليزيه"
قصر الرئاسة الإليزيه - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
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أعلن قصر الإليزيه، اليوم الأحد، أن فرنسا تعتزم غدا الاثنين تقديم مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب الأوكراني.
باريس- سبوتنيك. وقال قصر الإليزيه في بيان: "خلال المحادثات الهاتفية الدولية حول الأزمة الأوكرانية، يومي السبت والأحد 26 و27 شباط/فبراير أشار رئيس الجمهورية ونظرائه إلى أهمية العمل على إيصال المساعدة الإنسانية إلى أوكرانيا".
وأضاف البيان: "بناء على ذلك، فرنسا ستتقدم غدا بمشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق تلبية لاحتياجات المواطنين الأوكرانيين".
وبحسب البيان، فإن فرنسا ستطالب بوقف إطلاق النار، بجانب المساعدات الإنسانية الطارئة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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