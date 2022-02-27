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https://arabic.sputniknews.com/20220227/الاتحاد-الأوروبي-نستعد-لاستقبال-ملايين-اللاجئين-من-أوكرانيا-1059235631.html
الاتحاد الأوروبي: نستعد لاستقبال ملايين اللاجئين من أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: نستعد لاستقبال ملايين اللاجئين من أوكرانيا
قالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون، اليوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي بحاجة للاستعداد لوصول ملايين اللاجئين الأوكرانيين إليه. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T16:30+0000
2022-02-27T16:30+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وتابعت جوهانسون، للصحفيين في بروكسل "أعتقد أننا بحاجة إلى الاستعداد للملايين".وأضافت أنها تؤيد تفعيل توجيه الحماية المؤقتة للاتحاد الأوروبي لتوفير المأوى لأولئك الذين يأتون إلى الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة رويترز.
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أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: نستعد لاستقبال ملايين اللاجئين من أوكرانيا

16:30 GMT 27.02.2022
© REUTERS / POOLمستشار ألمانيا أولاف شولز، قمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، بلجيكا 16 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولز، قمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، بلجيكا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / POOL
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قالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون، اليوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي بحاجة للاستعداد لوصول ملايين اللاجئين الأوكرانيين إليه.
وتابعت جوهانسون، للصحفيين في بروكسل "أعتقد أننا بحاجة إلى الاستعداد للملايين".
وأضافت أنها تؤيد تفعيل توجيه الحماية المؤقتة للاتحاد الأوروبي لتوفير المأوى لأولئك الذين يأتون إلى الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة رويترز.
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