https://arabic.sputniknews.com/20220227/الاتحاد-الأوروبي-نستعد-لاستقبال-ملايين-اللاجئين-من-أوكرانيا-1059235631.html
الاتحاد الأوروبي: نستعد لاستقبال ملايين اللاجئين من أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: نستعد لاستقبال ملايين اللاجئين من أوكرانيا
قالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون، اليوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي بحاجة للاستعداد لوصول ملايين اللاجئين الأوكرانيين إليه. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T16:30+0000
2022-02-27T16:30+0000
2022-02-27T16:30+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054265482_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_f92bef5557eff5506eb1993fe6c133ed.jpg
وتابعت جوهانسون، للصحفيين في بروكسل "أعتقد أننا بحاجة إلى الاستعداد للملايين".وأضافت أنها تؤيد تفعيل توجيه الحماية المؤقتة للاتحاد الأوروبي لتوفير المأوى لأولئك الذين يأتون إلى الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة رويترز.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054265482_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_6335ea5d3902889289843a26f2f467f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي: نستعد لاستقبال ملايين اللاجئين من أوكرانيا
تابعنا عبر
قالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون، اليوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي بحاجة للاستعداد لوصول ملايين اللاجئين الأوكرانيين إليه.
وتابعت جوهانسون، للصحفيين في بروكسل "أعتقد أننا بحاجة إلى الاستعداد للملايين".
وأضافت أنها تؤيد تفعيل توجيه الحماية
المؤقتة للاتحاد الأوروبي لتوفير المأوى لأولئك الذين يأتون إلى الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة رويترز.