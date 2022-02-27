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الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مقاتلات لأوكرانيا ويفرض عقوبات جديدة على روسيا
الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مقاتلات لأوكرانيا ويفرض عقوبات جديدة على روسيا
قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إغلاق المجال الجوي لدول الاتحاد أمام عبور الطائرات الروسية. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T19:54+0000
2022-02-27T20:18+0000
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قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على إغلاق أجواء الاتحاد الأوروبي أمام الطائرات الروسية".وأضاف بوريل: "بفضل العقوبات الجديدة، سيتم تجميد حوالي نصف احتياطيات بنك روسيا، ويريد الاتحاد الأوروبي تعزيز القرار بشأن العقوبات الجديدة قبل بدء العمل غدا في البنوك المركزية".ونوه بوريل إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا على "تقديم أسلحة ومواد أخرى لأوكرانيا مقابل 500 مليون يورو".وأشار بوريل إلى أن "الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا كجزء من المساعدة العسكرية".
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العالم, روسيا

الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مقاتلات لأوكرانيا ويفرض عقوبات جديدة على روسيا

19:54 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 20:18 GMT 27.02.2022)
© REUTERS / POOLمستشار ألمانيا أولاف شولز، قمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، بلجيكا 16 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولز، قمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، بلجيكا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / POOL
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يتبع
قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إغلاق المجال الجوي لدول الاتحاد أمام عبور الطائرات الروسية.
قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على إغلاق أجواء الاتحاد الأوروبي أمام الطائرات الروسية".
وأضاف بوريل: "بفضل العقوبات الجديدة، سيتم تجميد حوالي نصف احتياطيات بنك روسيا، ويريد الاتحاد الأوروبي تعزيز القرار بشأن العقوبات الجديدة قبل بدء العمل غدا في البنوك المركزية".
ونوه بوريل إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا على "تقديم أسلحة ومواد أخرى لأوكرانيا مقابل 500 مليون يورو".
وأشار بوريل إلى أن "الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا كجزء من المساعدة العسكرية".
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