عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/الاتحاد-الدولي-للجودو-يعلن-تعليق-الرئاسة-الشرفية-للرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-1059218800.html
الاتحاد الدولي للجودو يعلن تعليق الرئاسة الشرفية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الاتحاد الدولي للجودو يعلن تعليق الرئاسة الشرفية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أعلن الاتحاد الدولي للجودو، اليوم الأحد، تعليق الرئاسة الشرفية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الأحداث في أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T10:07+0000
2022-02-27T10:07+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
العالم
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102539/75/1025397520_0:155:3088:1892_1920x0_80_0_0_4ea7f22d51a7780e3fa5fdbbcea7202c.jpg
وقال الاتحاد الدولي في بيان "في ظل استمرار النزاع العسكري في أوكرانيا يعلن الاتحاد الدولي للجودو إيقاف رئيسه الشرفي وسفيره السيد فلاديمير بوتين".يأتي ذلك بعد إعلان أمريكا والاتحاد الأوروبي عن حزمة عقوبات ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية تجاه أوكرانيا.وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/ماذا-قصد-بوتين-بقوله-تطهير-أوكرانيا-من-النازيين-الجدد؟-1059172035.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102539/75/1025397520_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_4dbf2245f6f43a6198500e933a71a83c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, العالم, رياضة

الاتحاد الدولي للجودو يعلن تعليق الرئاسة الشرفية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين

10:07 GMT 27.02.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskyiالرئيس الروسي خلال عرض جودو
الرئيس الروسي خلال عرض جودو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
تابعنا عبرGoogle news
أعلن الاتحاد الدولي للجودو، اليوم الأحد، تعليق الرئاسة الشرفية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الأحداث في أوكرانيا.
وقال الاتحاد الدولي في بيان "في ظل استمرار النزاع العسكري في أوكرانيا يعلن الاتحاد الدولي للجودو إيقاف رئيسه الشرفي وسفيره السيد فلاديمير بوتين".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
تغطية أحداث دونباس
ماذا قصد بوتين بقوله "تطهير أوكرانيا من النازيين الجدد"؟
أمس, 03:39 GMT
يأتي ذلك بعد إعلان أمريكا والاتحاد الأوروبي عن حزمة عقوبات ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية تجاه أوكرانيا.
وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس10:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала