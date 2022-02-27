https://arabic.sputniknews.com/20220227/الاتحاد-الدولي-للجودو-يعلن-تعليق-الرئاسة-الشرفية-للرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-1059218800.html
الاتحاد الدولي للجودو يعلن تعليق الرئاسة الشرفية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الاتحاد الدولي للجودو يعلن تعليق الرئاسة الشرفية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أعلن الاتحاد الدولي للجودو، اليوم الأحد، تعليق الرئاسة الشرفية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الأحداث في أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T10:07+0000
2022-02-27T10:07+0000
2022-02-27T10:07+0000
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وقال الاتحاد الدولي في بيان "في ظل استمرار النزاع العسكري في أوكرانيا يعلن الاتحاد الدولي للجودو إيقاف رئيسه الشرفي وسفيره السيد فلاديمير بوتين".يأتي ذلك بعد إعلان أمريكا والاتحاد الأوروبي عن حزمة عقوبات ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية تجاه أوكرانيا.وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/ماذا-قصد-بوتين-بقوله-تطهير-أوكرانيا-من-النازيين-الجدد؟-1059172035.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, العالم, رياضة
الاتحاد الدولي للجودو يعلن تعليق الرئاسة الشرفية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلن الاتحاد الدولي للجودو، اليوم الأحد، تعليق الرئاسة الشرفية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الأحداث في أوكرانيا.
وقال الاتحاد الدولي في بيان
"في ظل استمرار النزاع العسكري في أوكرانيا يعلن الاتحاد الدولي للجودو إيقاف رئيسه الشرفي وسفيره السيد فلاديمير بوتين".
يأتي ذلك بعد إعلان أمريكا والاتحاد الأوروبي عن حزمة عقوبات
ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية تجاه أوكرانيا.
وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.