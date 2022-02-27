https://arabic.sputniknews.com/20220227/البرلمان-الأوكراني-يطلب-من-نظيره-الإسرائيلي-استضافة-قمة-روسية-أوكرانية-1059224389.html

البرلمان الأوكراني يطلب من نظيره الإسرائيلي استضافة قمة روسية أوكرانية

البرلمان الأوكراني يطلب من نظيره الإسرائيلي استضافة قمة روسية أوكرانية

كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن طلب البرلمان الأوكراني من نظيره الإسرائيلي بالترويج لمبادرة عقد قمة روسية أوكرانية في تل أبيب. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

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وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأحد، أن رئيس برلمان أوكرانيا، رسلان ستيفانتشوك، قد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، رئيس الكنيست، ميكي ليفي، طلب منه العمل على استضافة قمة روسية أوكرانية، لإنهاء النزاع في أوكرانيا.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن ميكي ليفي قد أعرب عن تضامنه وتضامن بلاده، أيضا، مع الشعب الأوكراني، ودعوته إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن.أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" سيعقد اجتماعا طارئا له، اليوم، لبحث تداعيات الأزمة في أوكرانيا.ويشار إلى أن الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد، أن المجلس الأمني الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينيت" ستجتمع، في وقت لاحق من مساء اليوم، من أجل مناقشة الأزمة في أوكرانيا، وهو ما دعا له رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بينيت في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية، أنه خلال اليومين المقبلين ستصل إلى أوكرانيا طائرة تحمل 100 طن من المعدات والمساعدات الإنسانية الإسرائيلية.وأكدت أن المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا تشمل أجهزة تنقية المياه ومعدات طبية وبطانيات وخيام وأدوية، وغيرها من المعدات التي يمكن أن تساعد المواطنين المتواجدين خارج المنزل أثناء الطقس البارد.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220227/بينيت-يعلن-إرسال-100-طن-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-أوكرانيا-1059219560.html

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