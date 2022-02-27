البرلمان الأوكراني يطلب من نظيره الإسرائيلي استضافة قمة روسية أوكرانية
© REUTERS / Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت أثناء جلسة في الكنيست، القدس، 12 مارس/ آذار 2018
كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن طلب البرلمان الأوكراني من نظيره الإسرائيلي بالترويج لمبادرة عقد قمة روسية أوكرانية في تل أبيب.
وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأحد، أن رئيس برلمان أوكرانيا، رسلان ستيفانتشوك، قد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، رئيس الكنيست، ميكي ليفي، طلب منه العمل على استضافة قمة روسية أوكرانية، لإنهاء النزاع في أوكرانيا.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن ميكي ليفي قد أعرب عن تضامنه وتضامن بلاده، أيضا، مع الشعب الأوكراني، ودعوته إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن.
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" سيعقد اجتماعا طارئا له، اليوم، لبحث تداعيات الأزمة في أوكرانيا.
ويشار إلى أن الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد، أن المجلس الأمني الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينيت" ستجتمع، في وقت لاحق من مساء اليوم، من أجل مناقشة الأزمة في أوكرانيا، وهو ما دعا له رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.
רה"מ @naftalibennett בפתח ישיבת הממשלה: "ביומיים הקרובים יגיע לאוקראינה מטוס ועליו 100 טון ציוד הומניטארי ישראלי. בין היתר יישלחו ערכות לטיהור מים, ציוד רפואי ותרופות, אוהלים, שמיכות, שקי שינה וציוד נוסף שיכול לסייע לאזרחים שנמצאים מחוץ לבית במזג האוויר הקר"@MoriahAsraf— גלצ (@GLZRadio) February 27, 2022
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بينيت في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية، أنه خلال اليومين المقبلين ستصل إلى أوكرانيا طائرة تحمل 100 طن من المعدات والمساعدات الإنسانية الإسرائيلية.
وأكدت أن المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا تشمل أجهزة تنقية المياه ومعدات طبية وبطانيات وخيام وأدوية، وغيرها من المعدات التي يمكن أن تساعد المواطنين المتواجدين خارج المنزل أثناء الطقس البارد.
בתום הערכת מצב בוקר של משרד החוץ, שדנה בפרוטרוט בין היתר בפעילות המשרד הישראלי בלבוב ובסביבת העבודה הביטחונית, החלטתי להמשיך את פעילותו של כוח המשימה של משרד החוץ בלבוב בשלב זה. אנשי משרד החוץ, נתיב והסוכנות ממשיכים לפעול ברציפות לחילוץ ישראלים מאוקראינה למעברי הגבול.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) February 25, 2022
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.