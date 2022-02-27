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البنك الدولي: بديل لروسيا في سوق الطاقة خلال خمس سنوات
البنك الدولي: بديل لروسيا في سوق الطاقة خلال خمس سنوات
أعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، اليوم الأحد، أن العالم لديه ما يكفي من موردي الطاقة لتوفير بديل لروسيا في سوق الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T18:26+0000
2022-02-27T18:26+0000
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وقال مالباس: "تتطلع الأسواق إلى الأمام، حتى تتمكن من النظر إلى الأفق الزمني لمدة خمس سنوات وإدراك أن هناك الكثير من الطاقة المتاحة، إذا تم تعبئتها. هناك بدائل للهيمنة الروسية على سوق الغاز".وأشار أنه على المدى القصير، واجهت أسواق الطاقة العالمية ضغوطا تصاعدية بسبب الوضع في أوكرانيا.وقال مالباس أيضا إن إيران لديها القدرة على دعم سوق النفط إذا كان هناك تقدم بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
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البنك الدولي: بديل لروسيا في سوق الطاقة خلال خمس سنوات

18:26 GMT 27.02.2022
© REUTERS / Johannes Christoشعار البنك الدولي
شعار البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Johannes Christo
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أعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، اليوم الأحد، أن العالم لديه ما يكفي من موردي الطاقة لتوفير بديل لروسيا في سوق الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال مالباس: "تتطلع الأسواق إلى الأمام، حتى تتمكن من النظر إلى الأفق الزمني لمدة خمس سنوات وإدراك أن هناك الكثير من الطاقة المتاحة، إذا تم تعبئتها. هناك بدائل للهيمنة الروسية على سوق الغاز".
وأشار أنه على المدى القصير، واجهت أسواق الطاقة العالمية ضغوطا تصاعدية بسبب الوضع في أوكرانيا.
وقال مالباس أيضا إن إيران لديها القدرة على دعم سوق النفط إذا كان هناك تقدم بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
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