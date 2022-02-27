https://arabic.sputniknews.com/20220227/البيت-الأبيض-حلف-الناتو-وواشنطن-لا-يشكلان-تهديدا-لروسيا-1059231648.html
البيت الأبيض: حلف الناتو وواشنطن لا يشكلان تهديدا لروسيا
البيت الأبيض: حلف الناتو وواشنطن لا يشكلان تهديدا لروسيا
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن توجيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برفع حالة تأهب قوات الردع الروسية، جاء بناء على "تهديدات لا وجود لها"، مؤكدا أن واشنطن... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T15:11+0000
2022-02-27T15:11+0000
2022-02-27T15:11+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مقابلة مع قناة "إيه.بي.سي" الأميركية: "روسيا لم تكن أبدا تحت تهديد الناتو من جانب أوكرانيا".وأضافت: "هذا نمط السلوك الذي نراه من جانب الرئيس بوتين طوال هذا الصراع، وهو خلق تهديدات لا وجود لها لتبرير المزيد من العدوان"، مشيرة إلى أن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي لا يزال مطروحا، لكن الولايات المتحدة ترغب في تقليل عواقب تلك العقوبات على الاقتصاد العالمي.ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أوامر للقيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي.وقال بوتين: "الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولون بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".وكان الرئيس الروسي قد اجتمع، في وقت سابق اليوم، بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي لبحث الوضع في أوكرانيا.من جهة ثانية، أعلنت وكالة بيلاروسية، اليوم الأحد، أن الوفد الأوكراني يتوجه إلى مدينة غوميل البيلاروسية لإجراء المفاوضات مع روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/لوكاشينكو-الولايات-المتحدة-هي-المستفيد-الوحيد-من-الوضع-في-أوكرانيا--1059222261.html
https://arabic.sputniknews.com/20220227/بوتين-يأمر-بوضع-قوات-الردع-النووي-في-حالة-تأهب-قصوى-بعد-التصريحات-العدوانية-من-دول-الناتو-1059226885.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: حلف الناتو وواشنطن لا يشكلان تهديدا لروسيا
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن توجيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برفع حالة تأهب قوات الردع الروسية، جاء بناء على "تهديدات لا وجود لها"، مؤكدا أن واشنطن وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لا يشكلان تهديدا لروسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مقابلة مع قناة "إيه.بي.سي" الأميركية: "روسيا لم تكن أبدا تحت تهديد الناتو من جانب أوكرانيا".
وأضافت: "هذا نمط السلوك الذي نراه من جانب الرئيس بوتين طوال هذا الصراع، وهو خلق تهديدات لا وجود لها لتبرير المزيد من العدوان"، مشيرة إلى أن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي لا يزال مطروحا، لكن الولايات المتحدة ترغب في تقليل عواقب تلك العقوبات على الاقتصاد العالمي.
ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، اليوم الأحد، أوامر للقيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي.
وقال بوتين: "الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولون بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".
وكان الرئيس الروسي قد اجتمع، في وقت سابق اليوم، بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي لبحث الوضع في أوكرانيا.
من جهة ثانية، أعلنت وكالة بيلاروسية
، اليوم الأحد، أن الوفد الأوكراني يتوجه إلى مدينة غوميل البيلاروسية لإجراء المفاوضات مع روسيا.